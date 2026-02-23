Mirtha Legrand celebrará sus 99 años con una gran fiesta que se realizará en Barrio Parque en la casa de su hija, Marcela Tinayre, desde las 21 horas, con una lista que rondará entre 70 invitados.

En este marco, en “La Mañana con Moria” (El Trece), programa conducido por Moria Casán, el decorador de la diva, Ramiro Arzuaga, dio detalles de la celebración.

Arzuaga reveló que, este año, el eje conceptual estará inspirado en frases icónicas de la conductora. “El motivo, un poco principal, son algunas frases célebres de Mirtha como ‘yo soy una leyenda y ‘la leyenda continúa’”, dijo el decorador.

“Trabajamos un poco en base a eso, con las invitaciones, con las tarjetas que van los nombres de los invitados en la mesa; los abanicos, también, llevan esas frases”, añadió.

Además, confirmó que, la tonalidad para toda la velada, será el rosa, uno de los colores preferidos de Mirtha; también, como ya es tradición, la conductora hará al menos dos cambios de vestuario durante la noche.

“Antes del postre, se cambia el vestido; es decir, entra con un vestido, está en la recepción, primer plato; después, se cambia para el postre y la torta”, explicó.

Tal como revelaron en el programa, los diseños estarán a cargo de Claudio Cosano, pero, también, de Iara, quien tiene un outfit disruptivo preparado para La Chiqui.

En cuanto a la decoración y la predisposición de las mesas, Arzuaga aseguró que, la diva, se encarga, especialmente, de estar en todos los detalles.

“Mirtha tiene como una especie de productora en su cabeza y siempre se ocupa mucho del tema de los invitados, sobre todo, dónde van a estar sentados, quién se va a sentar con quién, cómo se arman las mesas”, contó y aseguró que, la decisión final, la toma Marcela.

“El cumpleaños lo terminó después, organizando con Marcela, que es una gran organizadora; tiene mucha experiencia en fiestas, así que, ahora, cuando vaya para la casa, va a decir quién se sienta con quién. Yo no tengo nada que ver con eso”, aclaró.

Sobre la disposición ideal, Arzuaga, opinó. “A mí me gusta que se siente con familia, con Juanita, con Nacho, con amigas de toda la vida. Que sea una mesa que se sienta cómoda, que esté súper atendida, también, y relajada”, añadió.

Luego, recordaron algunas anécdotas de esta fiesta y trajeron a la luz la de los clásicos saleros personalizados, que, también, tiene Mirtha en sus programas.

“Legendariamente, en sus almuerzos de los programas la gente tendía a llevarse los saleros, entonces, la marca que siempre los hacía, la vajilla, los mandó a hacer, especialmente, con sus iniciales y, acá, no los vamos a tener porque son muchos invitados, hubiese sido mucho despliegue de cosas, pero hoy no va a haber”, aclaró Arzuaga.

El festejo de cumple de Mirtha Legrand previo a la gran celebración

Aunque el cumpleaños de la diva es hoy, lunes 23 de febrero, la celebración comenzó un poco antes, ya que, el domingo, la conductora se reunió con sus seres queridos en el “clásico té de los domingos” en su casa.

En el festejo, se encontraban: María Teresa Villaruel, la amiga de toda la vida de “La Chiqui”, Gino Bogani, Tete Coustarot, Hector Vidal Rivas, su asistente personal desde hace 50 años, Alejandro Veroutis, amigo personal de ella desde los tiempos que hacia periodismo y sus principales portadas y notas, su familia y un amigo de la familia, desde hace más de 40 años, Enzo Gentile, Amalia Idoyaga Molina, su amiga personal y de toda la familia Tinayre, Viale carril y Dany Mañas, amigo y quien fue un productor histórico de los programas de televisión de Chiqui en la década del 70.

Leé más notas de La Opinión Austral