El regreso es oficial: Robbie Williams vuelve a la Argentina para presentar Britpop, su nuevo álbum de estudio. A veinte años de su última visita masiva al país, el artista británico confirmó que se presentará el jueves 1 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El anuncio fue realizado por la productora porteña Pop Art Music, que detalló cómo será la venta de entradas para uno de los shows internacionales más esperados del año.

Fecha y lugar del show de Robbie Williams en Argentina

El intérprete de “Angels” y “She’s The One” actuará el 1 de octubre en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial Britpop.

La gira comenzó el 31 de mayo en Edimburgo y se extendió hasta el 2 de octubre en Atenas, convocando a más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y a 1.2 millones de espectadores en total. Está previsto su reinicio el 5 de junio en Alemania, antes de continuar por distintas ciudades europeas y desembarcar finalmente en Latinoamérica.

Cómo comprar entradas para Robbie Williams en Buenos Aires

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del estadio: movistararena.com.ar.

🎟 Preventa exclusiva : martes a las 12 del mediodía para clientes @americanexpressarg Platinum .

: martes a las 12 del mediodía para clientes . 🎟 Venta general: jueves 26 desde las 12 del mediodía.

Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda ingresar con anticipación a la plataforma de venta.

El regreso prometido a la Argentina

En septiembre pasado, durante su presentación en el Aftersun Festival en Malta, Williams se cruzó con una fan argentina llamada Camila y dejó una frase que ilusionó a sus seguidores locales: “Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios… ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”.

La promesa finalmente se concretó.

El cantante británico ya se presentó en el país en dos oportunidades oficiales: en 2004 (visita promocional con show televisivo) y en octubre de 2006, cuando brindó dos conciertos en el Estadio River Plate como parte de su gira Close Encounters. En 2018 tenía previsto participar del Personal Fest, pero el evento fue cancelado por cuestiones climáticas.

Britpop, el álbum con el que superó a The Beatles

Britpop es el decimotercer disco de estudio del artista de 51 años y fue lanzado oficialmente el 16 de enero, tras una sorpresiva aparición previa en plataformas digitales.

Disponible en CD, CD deluxe, vinilo negro y una edición limitada en color blanco, el trabajo cuenta con colaboraciones de Chris Martin y del dúo mexicano Jesse & Joy.

El álbum incluye los sencillos “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”

Según explicó el propio Williams en un comunicado difundido por Sony Music, Britpop es el disco que quiso escribir cuando dejó Take That en 1995: “Era el apogeo del britpop y una edad dorada para la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este disco. Es crudo, con más guitarras, más enérgico y épico que de costumbre”.

El lanzamiento alcanzó el número uno en el Reino Unido, convirtiendo a Williams en el artista con más álbumes número uno en la historia británica (16), superando el récord que ostentaban The Beatles.

El concierto combinará los nuevos sonidos de Britpop con los clásicos que marcaron su carrera, como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “Feel”, “Angels” y “She’s The One”.

Con su inconfundible carisma y energía en vivo, Robbie Williams promete una noche cargada de hits y nostalgia británica.

Robbie Williams en Argentina 2025: todo lo que hay que saber

📍 Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires

📅 Fecha: jueves 1 de octubre

🎟 Preventa: martes 12 hs (American Express Platinum)

🎟 Venta general: jueves 26, 12 hs

🌐 Tickets: movistararena.com.ar

Después de dos décadas, el popstar británico cumple su promesa y vuelve a la Argentina. Todo indica que será uno de los grandes recitales internacionales del año.