El puerto de La Plata fue el escenario de la séptima edición consecutiva de las jornadas del sitio “Ser Industria”, dirigidas por su director, Darío Ríos, quien fue entrevistado por LU12 AM680. La provincia de Santa Cruz estuvo presente mediante UNEPOSC.

El evento se enfocó en debatir la logística del comercio exterior y la actividad portuaria del país, la Zona Franca y TecPlata, con el objetivo de lograr una “integración” de cabotaje y una participación en la cadena de valor internacional de todos los puertos de Argentina.

La intención es que responsables portuarios, empresas de logística nacional, importadores y productores puedan “conocerse, dialogar e intercambiar experiencias”.

Ríos destacó que la presencia de dirigentes o entidades sindicales fue fundamental, ya que los trabajadores son esenciales en la cadena logística y la producción nacional. La jornada se caracterizó por ser “amena, no muy extensa, pero sí productiva”, con acceso libre y gratuito para el público y empresarios de la región. Asistieron numerosos trabajadores, operadores de agencias marítimas y empresas de transportes de todo tipo.

Darío Ríos, responsable del sitio “Ser Industria” e impulsor del evento.

Presencia federal e internacional

El panel de oradores incluyó al ingeniero José María Lojo, presidente del puerto de La Plata, la administradora del puerto de Comodoro Rivadavia y el administrador general de los puerto de Santa Cruz, además de representantes de terminales menores de la región. Estuvieron presentes grandes empresas de logística. La representación institucional la completaron industriales de la región y el Centro Despachantes de Aduana. A nivel internacional, se contó con la vicepresidenta para Argentina de la Cámara Asiática, Guadalupe Andrea, y Nazir Sami, consejera de comercio e inversiones en la embajada de Pakistán, buscando generar oportunidades de negocios.

Los desafíos logísticos nacionales

Ríos identificó los principales desafíos del comercio exterior argentino, especialmente en la Patagonia con la línea de Vaca Muerta. El país tiene “producciones y no tenemos logística o infraestructura para poder canalizarla”. Esto exige grandes inversiones en rutas, puertos y el servicio de carga de trenes para darle salida a la producción e ingreso a los insumos.

Lamentó el accidente “muy grave” en la Ruta 3, que es la “gran columna vertebral” que une al país. Calificó como “totalmente negativa” la actitud de la gestión de Javier Milei de no mantener las rutas, lo que genera no solo costos logísticos sino también “pérdida de vidas humanas”. Se espera que a partir de diciembre haya políticas que reviertan esta situación.

El Puerto de Punta Quilla puede transformarse en un enclave fundamental en el transporte marítimo de la Patagonia más austral.

Comparó la situación argentina con la de Chile, cuyos puertos son “más modernos” y su logística más aceitada. Mencionó el caso de la Zona Franca de Iquique, donde 43.000 personas trabajan en una ciudad de 250.000 habitantes, contrastando con las 700 personas que trabajan en la Zona Franca de La Plata, la más grande del país. Para cambiar esto, afirmó que es necesario “cambiar leyes” y activar mecanismos que hagan que Argentina produzca con un comercio exterior eficiente, sin descuidar el “consumo interno que está bastante caído” debido a los altos costos logísticos e impositivos.

Sobre la política de comercio internacional, Ríos lamentó que el Mercosur no haya logrado concretar ser un mercado común con reglas y aranceles comunes, como se había prometido. Respecto al alineamiento con Estados Unidos, sostuvo que Argentina debe tener negocios “con todo el mundo” y no cerrarse a potencias.

Destacó la complementariedad económica con China, cuya producción está presente en casi todo el mundo y ofrece productos y máquinas de muy buena calidad. Por otro lado, consideró que Estados Unidos “compite con Argentina”, y aunque el gobierno celebra el acuerdo, es más lo que ellos tienen para vender a Argentina que viceversa. Ríos concluyó que la apertura de las importaciones está ajustando la balanza comercial, y que el superávit de este año será “poco más de un tercio de lo que fue el año pasado”.