*Por Irene Stur

Finalmente en la tarde de este jueves quedó confirmado que el corte de servicio en las estaciones de GNC del país, se mantendrá al menos por 24 horas más hasta el viernes.

Las expendedoras ya fueron notificadas por la compañía proveedora, pasadas las 14 horas de este jueves. El consumo de gas en el país fue récord, por las temperaturas extremas más bajas de los últimos 30 años en gran parte de la Argentina. Esto disparó la demanda residencial que fue 25% más alta que en 2024, alcanzando los 1000 millones de m3 , según el Enargas.

El Comité también definió que hasta mañana, viernes, seguirán los cortes de gas natural para las empresas y grandes consumidores. La intención es que se recomponga la cantidad de gas en los gasoductos y “alcance” para reactivar el suministro a los usuarios afectados. “Desde la noche del miércoles se viene fortaleciendo el sistema de gas, pero todavía no es suficiente”, se indicó desde la industria.

La prolongación de los cortes, fue adoptado por el Comité Ejecutivo de Emergencia, que integra la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y referentes del sector privado. Este viernes se volverán a reunir, a partir de las 9 de la mañana, para analizar si se pueden levantar las restricciones o deberán extenderlas. Más de un centenar de estaciones de servicio de GNC fueron afectadas por el corte de suministro. Menos pero más caro

Esta escasez, se da pese a que las tarifas, en la presente gestión, se han incrementado en 1.482%. Cabe recordar que un último estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet, da cuenta que la tarifa media en el país, en junio, fue de $50.000, mensuales.

Los lugares que tiene las facturas más elevadas en los distintos segmentos son Tierra del Fuego, Santa Cruz Sur y Chubut Sur, donde el servicio lo presta Camuzzi Gas del Sur, con valores que van desde $101.123 a $190.290 para hogares de altos ingresos, de $69.766 a $129.909 para los de bajos ingresos y de $82.693 a $158.775 para ingresos medios.

Ya en este informe se marcaba que “en el invierno se incrementa el costo del gas debido a la introducción del Gas Natural Licuado (GNL) en el mix de abastecimiento”. Y aún con los nuevos precios, la cobertura de costos promedio es del 43% por parte del usuario residencial, mientras que el 57% restante lo cubre el Estado Nacional.

Esa cobertura estatal mayoritaria del costo del servicio y el notorio aumento de las tarifas no condice con la evolución de suministros del sistema. Este es el segundo año consecutivo con cortes en industrias y en estaciones de servicio que cargan GNC, requerimiento de una mayor asistencia de buques de Gas Natural Licuado (GNL) e interrupción del envío de gas a países limítrofes.

Mapa de estaciones de GNC comunes (no habilitadas para camiones) que existen en la región patagónica.

Cómo lo vive la Patagonia sur

La escasez de presión en los gasoductos, también se siente en la Patagonia. Los usuarios domésticos lo ven en sus suminitros. Aunque la “carencia” de grandes industrias o de servicio de GNC en provincias como Santa Cruz, hacen que el impacto sea de menor envergadura. Y sólo se resienta en los hogares que identifican una baja en la presión del fluído.

En la Argentina, el desarrollo del GNC se dio con fuerza en el centro y norte del país. No así en la Patagonia en general y muy en particular en Santa Cruz, provincia en la que no existe ni una sola estación de servicio.

En Santa Cruz, el desarrollo del Gas Natural Comprimido como combustible vehicular no ha prosperado como sí pasó en otras regiones de Argentina debido a varios factores. La mayoría de ellos de índole económico.

En primer lugar las distancias entre localidades y la baja densidad poblacional pone en jaque la existencia del servicio. Un vehículo equipado puede contar con una autonomía de entre 150 km y 200 km. Menor a los 240 km que separan Río Gallegos de Comandante Luis Piedra Buena, por ejemplo.

Pero además las condiciones climáticas extremas, con inviernos fríos que demandan un alto consumo de gas para calefacción, y la prioridad dada a garantizar el suministro domiciliario, limita la disponibilidad de GNC para vehículos, si es que se quisiera impulsar la inversión en infraestructura para desarrollar una red de cobertura.

Otro punto es el costo inicial para los usuarios: La conversión de vehículos a GNC puede implicar costos iniciales que a algunos automovilistas se les haría difícil de asumir, especialmente si no hay una red de estaciones de servicio bien desarrollada en su área. Precisamente por la autonomía reducida que presentan los vehículos a GNC.

La patagonia no cuenta con estaciones de GNC disponibles para el transporte de carga.

Intentos fallidos

Las estaciones de servicio de GNC podrían funcionar si se buscara un abastecimiento sólo urbano. En Río Gallegos en más de una oportunidad se intentó avanzar en este sentido, sin éxito.

Los servicios de taxis y remises, fueron los más interesados en impulsar la llegada del sistema, que tiene como prinicipal ventaja reducir, drásticamente, los costos en combustible del vehículo (el GNC cuesta, proporcionalmente, la mitad y algo más que el litro de gasoil).

En 2009 se impulsó la instalación de una planta por parte de la petrolera Total Energies S.A, lo que finalmente no sucedió. En 2024, el diputado del SER, José Luis Garrido, también aseguraba, allá por el mes de octubre, que se estaba “trabajando en la radicación de una empresa en Río Gallegos”, para desarrollar una estación de servicio de gnc. Hasta el momento no han existido novedades.