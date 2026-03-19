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Luego de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la ciudad de Cosquín y a toda la provincia de Córdoba, apareció Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que era buscada desde el miércoles.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la menor fue encontrada en un descampado cercano a su vivienda y se encuentra en buen estado de salud general. Tras el hallazgo, quedó bajo resguardo de sus padres y de los organismos correspondientes.

El descubrimiento fue posible gracias al rastro identificado por un perro de la Policía Judicial, en el marco de un operativo que involucró a múltiples fuerzas de seguridad.

Un operativo de gran magnitud

Desde el momento en que se denunció su desaparición, se desplegó un amplio rastrillaje que incluyó la participación de más de 100 personas. Intervinieron efectivos policiales, bomberos voluntarios, unidades caninas, drones con visión nocturna y personal especializado en rescate.

También se sumó el Ejército, a pedido del padre de la niña, quien es militar. Las tareas se extendieron por zonas rurales, cercanías del río y distintos puntos estratégicos, mientras se realizaban controles vehiculares en rutas y accesos a la provincia.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía, que estableció la vivienda familiar como “punto cero” de la investigación.

La activación de la Alerta Sofía

En las últimas horas se había activado la Alerta Sofía, un sistema de emergencia nacional que se utiliza en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo.

Este protocolo, que requiere orden judicial, permite la difusión masiva de la imagen del menor a través de medios de comunicación, redes sociales y dispositivos móviles, con el objetivo de acelerar su localización.

Además, se habilitó la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda para recibir información relevante por parte de la comunidad.

Las horas previas a la aparición

La desaparición se produjo el miércoles alrededor de las 15 en el barrio San José Obrero. Según relató la madre de la niña, Tania López, perdió de vista a su hija mientras preparaba el almuerzo.

La alerta se activó cuando el abuelo de Esmeralda llegó al domicilio y advirtió que la menor no se encontraba allí. Tras una primera búsqueda sin resultados, la familia realizó la denuncia que dio inicio al operativo.

Durante esas horas, la angustia creció entre familiares y vecinos, quienes también participaron activamente en los rastrillajes.

El desesperado pedido de la familia

En medio de la incertidumbre, los familiares de la niña habían expresado su desesperación y sostenían la hipótesis de una posible intervención de terceros.

La familia realizó un pedido desesperado para encontrarla.

“Alguien se la llevó”, había manifestado la tía de la menor, Florencia Pereyra, en declaraciones públicas, mientras pedía que quien tuviera a la niña la devolviera.

El estado de los padres fue descripto como devastador durante toda la búsqueda, en un contexto de profunda conmoción social.

La investigación continúa

Si bien el hallazgo llevó alivio a la comunidad, la Justicia continúa trabajando para determinar las circunstancias en las que la niña se alejó de su entorno el miércoles por la mañana.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas investigativas, con análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a personas del entorno, con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido.

El caso, que generó una fuerte repercusión a nivel nacional, concluyó con un final esperado: la aparición con vida de Esmeralda.