Mirtha Legrand lanzó picantes declaraciones en contra de Wanda Nara luego de que, la empresaria, ganara un Martín Fierro por su labor en “MasterChef Celebrity”.

Siempre filosa, Mirtha atendió a la prensa y no se guardó nada; primero, habló de su propia terna, la de “Labor periodística”, que ella misma ganó; en este marco, remarcó: “Estar en esa terna con dos periodistas excelentes, pero, de noticiero, no es mi estilo, no es lo mío, pero… bueno, no sé”.

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando le preguntaron por Wanda Nara; la conductora se llevó la estatuilla dorada por un programa grabado, con edición, sin la intensidad del vivo; muchos colegas ya habían dado su opinión, algunos la defendieron, pero, Mirtha, fue más allá. “Eso fue un arreglo que, algún día, sabremos qué pasó ahí… Algún día lo sabremos”, soltó, picante.

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