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Una joven argentina de 18 años que era intensamente buscada desde el lunes fue encontrada muerta en una playa de Punta del Este, Uruguay. La víctima fue identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, una cordobesa que desde hacía algunos años residía en el departamento de Maldonado junto a parte de su familia.

El hallazgo ocurrió durante la noche del martes en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, luego de varias horas de búsqueda encabezadas por la Policía uruguaya y familiares de la adolescente.

Según informaron medios uruguayos, la familia denunció la desaparición de la joven durante la tarde del lunes, luego de que saliera de su casa en Maldonado con destino a una biblioteca y no regresara.

Tras la denuncia, las autoridades activaron un operativo de búsqueda y emitieron una alerta para intentar localizarla.

Durante la investigación, un chofer de ómnibus aportó información clave al recordar que la había trasladado desde Maldonado hacia Punta del Este. Posteriormente, cámaras de seguridad privadas registraron su paso por inmediaciones de la parada 5 de Playa Mansa.

Fue en ese sector donde el padre de la adolescente y otras personas que colaboraban con la búsqueda advirtieron un bulto entre los arbustos y alertaron a la Policía. Minutos después, cerca de las 21.30, los efectivos confirmaron el hallazgo del cuerpo.

Las cámaras privadas de los edificios la capturaron cerca de la parada 5 de la Playa Mansa, donde finalmente la encontraron sin vida. (Foto: gentileza Montevideo Portal)

De acuerdo con la información publicada por medios locales, las pericias forenses establecieron que el fallecimiento se había producido poco antes del hallazgo.

La Fiscalía y la Policía uruguaya continúan investigando las circunstancias del caso. Si bien una de las hipótesis iniciales es que no habría intervención de terceros, las autoridades esperan el avance de las actuaciones para determinar con precisión lo ocurrido.

El pedido de ayuda de la familia

Tras confirmarse la muerte de Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, sus familiares difundieron un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante la búsqueda y solicitar colaboración para afrontar los gastos del sepelio.

“Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra. Su papá y familia son laburantes y no pueden afrontar solos esta situación”, expresaron en el comunicado.

La noticia generó una profunda conmoción tanto en Uruguay como en Córdoba, provincia de origen de la joven, donde familiares y amigos manifestaron su pesar por el trágico desenlace.