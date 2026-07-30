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La AmCham Summit 2026, el principal encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina), celebrará una nueva edición el próximo 13 de agosto con un eje central: “La energía en clave federal”. La cumbre reunirá a referentes del sector privado, funcionarios nacionales, gobernadores y especialistas para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en materia energética, infraestructura e inversiones.

El evento se desarrollará entre las 7:45 y las 13:30 en el Hotel Alvear Icon, ubicado en Aimé Painé 1130, en la Ciudad de Buenos Aires, y buscará generar consensos sobre temas estratégicos para el desarrollo económico argentino.

La Opinión Austral realizará una cobertura especial del AmCham Summit 2026, con el seguimiento de las principales exposiciones, anuncios y debates que marcarán la agenda del encuentro.

La energía como eje del desarrollo federal

Bajo el lema “La energía en clave federal”, la edición 2026 pondrá el foco en el potencial de las distintas cuencas productivas del país y en la necesidad de consolidar una estrategia que permita fortalecer la infraestructura, atraer inversiones y mejorar la competitividad de Argentina en los mercados internacionales.

Durante la jornada se analizarán temas vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, la industria del Gas Natural Licuado (GNL), la normalización del mercado eléctrico, la demanda energética de las nuevas industrias y las condiciones necesarias para impulsar el financiamiento de proyectos energéticos.

Agenda del AmCham Summit 2026

La apertura institucional estará a cargo de Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación.

Uno de los primeros paneles abordará la relación entre Argentina y Estados Unidos como alianza estratégica para la inserción internacional, con la participación del embajador estadounidense Peter Lamelas.

Posteriormente, el secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, expondrá sobre el presente y la visión de largo plazo para el sector energético argentino, en una charla moderada por la periodista Sofía Diamante.

Otro de los ejes destacados será el panel sobre Vaca Muerta como plataforma exportadora, encabezado por Ana Simonato, de Chevron Argentina, quien analizará el potencial del yacimiento para consolidar la presencia del país en los mercados internacionales.

La agenda también contempla exposiciones sobre infraestructura energética, proveedores tecnológicos y desarrollo de cuencas productivas, con la participación de representantes de TGS y AWS.

GNL, mercado eléctrico e inversiones

Durante la segunda parte de la jornada se debatirá sobre el posicionamiento de Argentina en el mercado mundial del Gas Natural Licuado (GNL), así como sobre la normalización del mercado eléctrico y los desafíos que implica abastecer la creciente demanda energética de las nuevas industrias.

En este bloque también participará Marcela Romero, presidenta de Schneider Electric para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Uno de los momentos centrales será el panel “Capital para la energía argentina: condiciones e instrumentos”, encabezado por Facundo Gómez Minujin, referente de JP Morgan, quien analizará las herramientas financieras necesarias para impulsar nuevas inversiones.

Una mirada federal al desarrollo energético

El encuentro incluirá distintos espacios denominados AmCham Federal Insights, destinados a poner en valor el rol de las provincias en el desarrollo energético y productivo del país.

Entre los participantes se destacan el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el senador nacional Enzo Fullone; y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quienes debatirán sobre infraestructura, desarrollo territorial y transformación productiva.

El cierre estará a cargo del CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, quien ofrecerá las conclusiones de una jornada que buscará consolidar una visión federal para el futuro energético argentino y promover un diálogo entre el sector público y privado sobre las oportunidades de crecimiento del país.

Cronograma completo del AmCham Summit 2026

08:30 h | Apertura institucional

Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación.

08:40 h | Argentina y Estados Unidos: alianza estratégica para la inserción internacional

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

08:45 h | Energía y geopolítica: el tablero global en 2026

08:55 h | La Argentina energética: balance, agenda y visión de largo plazo

Daniel González , secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación.

, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación. Modera: Sofía Diamante (La Nación).

09:10 h | Vaca Muerta como plataforma exportadora: escala y competitividad global

Ana Simonato , Chevron Argentina.

, Chevron Argentina. Modera: Julián Guarino (Shale 24).

09:30 h | Cuencas productivas: tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación

Oscar Sardi , TGS.

, TGS. Juan Filips, AWS.

09:50 h | AmCham Federal Insights

09:55 h | Coffee break

10:30 h | GNL: Argentina en el mercado global del gas

10:45 h | AmCham Federal Insights: Río Negro

Alberto Weretilneck, gobernador de la provincia de Río Negro.

11:00 h | La normalización del mercado eléctrico: señales, inversión y competitividad

11:15 h | La demanda energética de las nuevas industrias

Marcela Romero, Schneider Electric Argentina, Paraguay y Uruguay.

11:30 h | Coffee break

12:05 h | AmCham Federal Insights

12:20 h | Capital para la energía argentina: condiciones e instrumentos

Facundo Gómez Minujin, JP Morgan.

12:35 h | Desarrollo territorial: infraestructura y transformación productiva

Ignacio Lamothe , secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Enzo Fullone , senador nacional por la provincia de Río Negro.

, senador nacional por la provincia de Río Negro. Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

12:50 h | AmCham Federal Insights

13:05 h | Keynote de cierre

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.