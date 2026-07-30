Tras varias especulaciones, La Joaqui confirmó que se separó de Luck Ra y se quebró al referirse al final de la relación; la cantante se reincorporó, este miércoles, a “PLP”, el ciclo de “Luzu TV”, y decidió contar cómo atraviesa este difícil momento.

La referente del RKT recordó una carta de amor que le había escrito al cantante cordobés cuando, todavía, estaban juntos. “Me enamoré de él y era muy difícil hacerle un regalo especial porque tenía todo”, reveló.

En este marco, contó que decidió escribirle una carta porque sentía que era “el regalo más caro” que podía hacerle. “Esa carta decía que yo lo elegía y, también, elegía quererlo como lo quería, incluso, si todo, incluso, si nada, o, incluso, si un día no me elegía él a mí porque el amor es libre”, relató, con la voz quebrada.

La Joaqui remarcó que, pese al dolor, entiende que una persona pueda dejar de elegir a otra.“El otro es libre de no elegirte más y, eso, no lo convierte en una mala persona”, indicó.

También, aseguró que vivió un amor muy importante junto a Luck Ra y dejó una frase que impactó a sus seguidores.“Yo nunca había vivido un amor así y me enamoré perdidamente; él sigue siendo el amor de mi vida”, confesó.

Entre lágrimas, sostuvo que desea que el cordobés pueda ser feliz, aunque, esa felicidad, ya no la incluya a ella. “Lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar”, comentó.

La artista aclaró que no hubo terceros en discordia, luego de las versiones que vincularon a Tuli Acosta con la separación. “No hay tales terceros en discordia; nunca hubo celos, porque tuvimos la relación más sana del mundo”, dijo, sin vueltas.

En esta misma línea, pidió que no se ataque a otras personas por lo ocurrido. “No me parece justo que se castigue a una mujer por lo que sucede en una pareja”, lanzó.

La cantante reconoció que fue Luck Ra quien decidió terminar la relación, aunque destacó el vínculo que construyeron. “Independientemente de que Facu haya tomado una decisión, que es distinta a la que yo idealizaba, él fue, por lejos, el mejor novio que he tenido”, cerró, entre lágrimas.

Leé más notas de La Opinión Austral