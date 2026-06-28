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La familia del futbolista argentino Lucas Trejo había sido reportada como desaparecida tras los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron distintas zonas de Venezuela. Este sábado, el Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó la trágica noticia: Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella fueron encontrados sin vida.

“Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida”, informó la institución deportiva mediante un comunicado, en el que expresó sus condolencias al jugador, sus familiares y compañeros. Además, pidió respeto y acompañamiento para la familia durante este difícil momento.

La búsqueda

El operativo de rescate comenzó después de que se conociera que el edificio donde vivía la familia había colapsado. El complejo residencial Cumanagotto, ubicado en una de las áreas más afectadas, quedó reducido a escombros tras los fuertes movimientos sísmicos.

Desde el primer momento, Trejo pidió ayuda a través de sus redes sociales para encontrar a su esposa e hijos. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje”, había escrito el defensor de 38 años.

En ese momento, el jugador se encontraba separado de sus seres queridos porque había viajado junto al plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia Caracas, donde el equipo tenía previsto disputar un encuentro frente al Deportivo Miranda Fútbol Club por la primera fecha de la copa local.

Al recibir la noticia, Trejo regresó inmediatamente a La Guaira. Al llegar al lugar, encontró una escena devastadora. “El edificio donde vivían ya no existe más”, relató Ricardo Ardiles, cuñado del futbolista, quien describió la zona como una verdadera catástrofe.

Más de 70 horas de angustia y rescate entre los escombros

Durante los días posteriores al terremoto, familiares, compañeros de equipo y rescatistas trabajaron para encontrar a las víctimas. Sin embargo, el operativo estuvo marcado por dificultades debido a la falta de equipos especializados y la caída de las comunicaciones.

Según reconstruyeron los familiares, Yanina y sus hijos habían regresado al departamento cerca de las 16 horas. El terremoto ocurrió alrededor de las 18, luego de que el portero del edificio alertara sobre la situación, aunque todavía se desconocía si habían logrado salir a tiempo.

La familia mantenía la esperanza de encontrarlos con vida, ya que el hijo menor tenía previsto asistir a una escuela de fútbol ese día y existia la posibilidad que hubieran salido antes de que ocurriera la catastrofe. Sin embargo, después de más de tres jornadas de búsqueda, se confirmó el peor desenlace.

Lucas Trejo y sus compañeros del club también participaron activamente en las tareas de rescate, removiendo escombros incluso con sus propias manos. “Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día”, contó Ardiles.

Tragedia tras los terremotos en Venezuela

El terremoto dejó una situación crítica en varias zonas del país. Según los reportes iniciales, al menos 1.430 personas murieron, más de 4.300 resultaron heridas y cientos permanecían atrapadas bajo los restos de edificios derrumbados.

Además, miles de familias quedaron sin hogar debido al colapso de estructuras enteras. Mientras continúan los operativos de emergencia, la comunidad del fútbol argentino y venezolano acompaña a Lucas Trejo tras la pérdida de su esposa y sus dos hijos.