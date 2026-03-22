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Más de la mitad de los argentinos no cierra el mes con su sueldo. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al crédito en los últimos seis meses -no para invertir, sino para pagar la compra del supermercado, los servicios o el alquiler.
El informe advierte que el endeudamiento dejó de funcionar como herramienta financiera y se convirtió en un mecanismo de subsistencia. Los principales destinos del dinero prestado son gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas -un circuito que no genera ingresos futuros, sino que apenas cubre necesidades del presente, informó “BAE Negocios”.
Dentro del universo de hogares endeudados, casi 9 de cada 10 ya presenta dificultades para cumplir con esos pagos. La consultora describe el proceso en cuatro etapas:
- Caída del poder adquisitivo
- Dificultad para sostener el consumo mensual
- Endeudamiento para cubrir esa brecha
- Creciente incapacidad de pago
El salario no le gana a la inflación
El 83,9% de los encuestados afirmó que su salario no le gana a la inflación. Esa percepción se refuerza con otro dato del informe: el 65,8% de la población considera que los índices del INDEC no reflejan lo que efectivamente gastan.
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