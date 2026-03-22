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Más de la mitad de los argentinos no cierra el mes con su sueldo. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al crédito en los últimos seis meses -no para invertir, sino para pagar la compra del supermercado, los servicios o el alquiler.

El informe advierte que el endeudamiento dejó de funcionar como herramienta financiera y se convirtió en un mecanismo de subsistencia. Los principales destinos del dinero prestado son gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas -un circuito que no genera ingresos futuros, sino que apenas cubre necesidades del presente, informó “BAE Negocios”.

Dentro del universo de hogares endeudados, casi 9 de cada 10 ya presenta dificultades para cumplir con esos pagos. La consultora describe el proceso en cuatro etapas:

Caída del poder adquisitivo Dificultad para sostener el consumo mensual Endeudamiento para cubrir esa brecha Creciente incapacidad de pago

El salario no le gana a la inflación

El 83,9% de los encuestados afirmó que su salario no le gana a la inflación. Esa percepción se refuerza con otro dato del informe: el 65,8% de la población considera que los índices del INDEC no reflejan lo que efectivamente gastan.

Para Zentrix, “no se trata sólo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares“. La desconfianza en las estadísticas oficiales no es nueva, pero el informe señala que se alimenta de factores concretos: la percepción de injerencia política sobre el organismo y la sospecha de que las canastas y ponderaciones no representan el consumo real. El ajuste llega a la imagen de Milei El deterioro económico cotidiano empieza a trasladarse a la evaluación política. En marzo, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 53,3%, un salto de 8,3 puntos respecto a la medición anterior. La aprobación cayó al 38,5%. El informe sugiere que la tolerancia social frente al ajuste se reduce a medida que sus efectos dejan de ser una proyección macroeconómica y se sienten directamente en el presupuesto familiar. En el campo opositor, la imagen de Axel Kicillof mostró una leve estabilización luego de meses de caída, aunque permanece en terreno negativo: 33,8% positiva frente a 57,2% negativa. El gobernador bonaerense sigue sin poder superar un techo cercano al 30% que limita su proyección política.