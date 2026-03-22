En la víspera de su cumpleaños, Tini Stoessel brindó un multitudinario concierto en Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, en una velada que, lejos de ser solo una celebración, funcionó como el escenario ideal para que la cantante tomara una posición pública y definitiva respecto al escándalo que la envuelve junto a Emilia Mernes y María Becerra.

Lo que más llamó la atención no fue solo la puesta en escena de su gira “FUTTTURA”, sino la drástica modificación del repertorio, la cual se viralizó en redes; en un movimiento que muchos interpretan como una ruptura total, Tini decidió eliminar de su lista de temas las colaboraciones que compartía con Mernes: los éxitos “La Original” y “Blackout”; en su lugar, la artista optó por incluir “High Remix”, la emblemática pieza que interpreta junto a Becerra y Lola Índigo, reforzando, así, su alianza con “La Nena de Argentina” en medio de la creciente rivalidad con Emilia.

El show en la capital cordobesa no solo sirvió para reconfigurar el setlist, sino, también, para visibilizar nuevas alianzas y distanciamientos dentro del género; una de las grandes sorpresas de la noche fue la presencia de Ángela Torres, quien subió al escenario para interpretar, junto a la anfitriona, los temas “Favorita” y “Si tú te vas”.

La participación de Torres no fue un dato menor para los seguidores más atentos, ya que también ha sido noticia, recientemente, por haber dejado de seguir a Emilia Mernes en sus plataformas digitales; esta coincidencia, en el escenario del Kempes, parece consolidar un bloque de artistas que han tomado distancia de la intérprete de “.mp3”, transformando un conflicto de redes en un hecho artístico concreto frente a miles de personas.

A pesar del cambio en el setlist, la pareja de Rodrigo de Paul decidió no dejar espacio a las dudas y lanzó una declaración lapidaria frente a su público cordobés.

“Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”, disparó Stoessel desde el escenario; esta frase, cargada de intención, llega tras una semana de especulaciones sobre traiciones y peleas internas en el pop nacional, dejando en claro que, el vínculo con Mernes, forma parte del pasado.

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