A partir de los 60 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, comenzará a regir un nuevo requisito obligatorio para viajar en micro de larga distancia: todo el equipaje deberá estar identificado y vinculado al pasajero. La medida fue establecida mediante la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Transporte y modifica el sistema actual de despacho de valijas en servicios de jurisdicción nacional.

La normativa busca reforzar la seguridad, mejorar la trazabilidad del equipaje y optimizar la respuesta ante extravíos o daños. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar su cumplimiento.

Identificación obligatoria del equipaje: qué cambia para los pasajeros

Con el nuevo régimen, ninguna valija podrá ser transportada sin identificación. Cada bulto deberá quedar asociado de forma inequívoca al pasajero que lo despacha, lo que implica un paso adicional al momento de abordar el micro.

Las empresas de transporte podrán utilizar distintos mecanismos para cumplir con la normativa, entre ellos:

Códigos impresos en el pasaje

Códigos QR

Registros digitales

Sistemas informáticos propios

Etiquetas emitidas por la transportista

La resolución no impone una tecnología específica, pero exige que los sistemas sean confiables, auditables e interoperables, especialmente en servicios internacionales hacia países limítrofes.

Para los pasajeros, esto implica prestar mayor atención al momento de despachar el equipaje, ya que no se aceptarán valijas sin identificación. Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la medida apunta a reducir extravíos, confusiones entre bultos similares y reclamos posteriores.

Obligaciones para las empresas de micros de larga distancia

Las compañías tendrán un plazo de 60 días desde la publicación de la resolución para adecuarse al nuevo sistema. Además, deberán informar los mecanismos elegidos a la Subsecretaría de Transporte Automotor y a la CNRT con al menos 30 días de anticipación a la entrada en vigencia.

Entre los principales requisitos se destacan:

Implementar sistemas de identificación verificables

Garantizar la trazabilidad del equipaje durante todo el viaje

Informar oficialmente el método adoptado

Asegurar la vinculación entre pasajero y valija

Así, la CNRT será la responsable de controlar que los sistemas implementados permitan identificar al propietario del equipaje, reconstruir su recorrido ante incidentes y garantizar la trazabilidad durante todo el trayecto.

Controles, sanciones e indemnizaciones

En caso de pérdida total, parcial o deterioro del equipaje, se mantendrán vigentes las indemnizaciones previstas en la normativa actual, reforzando la responsabilidad de las empresas.

El incumplimiento de la resolución —ya sea por no implementar los sistemas, permitir el despacho sin identificación o no informar los mecanismos adoptados— será sancionado conforme al Régimen Sancionatorio por Infracciones en Materia de Transporte Automotor, lo que puede derivar en multas y otras penalidades.

Desde el Gobierno destacaron que la medida apunta a modernizar el sistema de transporte, alineándolo con estándares internacionales y fortaleciendo la seguridad tanto para pasajeros como para empresas.

Con la entrada en vigencia del nuevo régimen, viajar en micro implicará un control adicional al despachar equipaje, pero también brindará mayores garantías sobre el cuidado y la trazabilidad de las pertenencias, en el marco de una actualización normativa del transporte automotor en todo el país.