El Gobierno de Santa Cruz y el sector agropecuario trabajan de manera aunada para generar herramientas que permitan generar las condiciones tendientes a repuntar la productividad del sector, según se definió en una mesa ampliada de trabajo encabezada por el gobernador Claudio Vidal.

Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), detalló el plan de acción que el Gobierno de Santa Cruz está implementando para asistir al sector ganadero, calificó al sector como una “base históricas de la provincia”.

El gobernador Claudio Vidal encabezó la mesa de trabajo junto a los productores. FOTO: GOBIERNO

Apuesta fuerte

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos destacó que desde el inicio de su gestión mantuvo reuniones clave con referentes del sector, como Enrique Jamieson de la FIAS, para abordar una realidad que reconoció como “muy compleja”.

Según Garay, la administración de Claudio Vidal apuesta firmemente a la producción ganadera mediante proyectos estratégicos, entre los que destaca la siembra de pasturas y la creación de una planta de alimentos balanceados. “Esto va a ayudar, una vez que estemos produciendo, a abaratar los costos de los productos que necesitan para alimentar el ganado“, explicó señalando que estas son decisiones precisas para acompañar al productor en el terreno.

La articulación entre diferentes áreas del Estado es un eje central, especialmente frente a problemáticas como el abigeato. El funcionario informó sobre la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad para instalar casillas de control en “puntos calientes” de la provincia donde ocurren estos delitos. “Podemos tener parte de la solución, pero es necesario trabajarla en conjunto; los que están en el terreno nos van a guiar para llegar a una solución”, afirmó, subrayando la importancia de las mesas de trabajo.

Asimismo, reconoció que aunque existen demandas sobre el estado de las rutas, “Vialidad Provincial está realizando un esfuerzo importantísimo para sostener el mantenimiento en un contexto nacional adverso” y sin el acompañamiento esperado del Gobierno Nacional.

La oveja compite con el guanaco por las pasturas.

Plan de Manejo del Guanaco

Uno de los avances más significativos mencionados por Garay es la modificación del Plan de Manejo del Guanaco, que busca transformar a esta especie en una alternativa económica viable para el productor ovino. El funcionario reveló que las cifras de faena han crecido exponencialmente: “Pasamos de 1.500 guanacos que se faenaban por año a más de 10.000; con este nuevo plan estamos teniendo llamadas de distintos sectores interesados en el comercio”.

Enfatizó que, si bien no es la solución definitiva, es una unidad de negocio que empieza a ser vista con buenos ojos por empresarios que antes no se convencían. “Entendemos que a futuro va a tener un desarrollo más que importante y es una de las alternativas que estamos trabajando para reactivar la economía de nuestra provincia“, aseguró.

Regularizar

En paralelo, el Consejo Agrario inició un ambicioso proceso de regularización dominial que afecta a 270 estancias que carecen de escritura, muchas de ellas con situaciones irresueltas desde las décadas de 1920 y 1930.

Aclaró que el objetivo no es recaudatorio, sino de ordenamiento institucional: “Tenemos que ver en qué condiciones está cada una de esas estaciones; el Consejo Agrario hoy cuenta con las herramientas y la movilidad para salir a hacer el relevamiento en cada rincón de nuestra provincia“. Este operativo permitirá también identificar la situación de aproximadamente 152.000 hectáreas de tierras fiscales que se encuentran dispersas entre campos privados.

Finalmente, el presidente del CAP señaló que el destino de estas tierras fiscales será la producción efectiva, cumpliendo con la premisa del gobernador Vidal. “Queremos que se produzca y que el productor que se haga cargo reúna todas las condiciones necesarias; si hay tierras fiscales, la idea es cedérselas a quienes empiecen a producir“, sostuvo.

Para dar marco legal a estas y otras iniciativas, Garay adelantó que se están canalizando diversos proyectos de ley a través de la Cámara de Diputados en conjunto con el Ministerio de la Producción. “Seguramente en una o dos semanas habrá noticias sobre los avances legislativos para ayudar a este sector que hoy está tan castigado”, concluyó.