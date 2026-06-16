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En una entrevista concedida a Radio LU12 AM680, el licenciado en Políticas Públicas y Gobierno Ernesto Fasola brindó una mirada sobre el desarrollo del mercado de las criptomonedas, su creciente inserción en la economía global y los desafíos regulatorios que plantea este fenómeno financiero.

Durante la charla, Fasola explicó que Bitcoin y otros criptoactivos han atravesado un crecimiento sostenido desde su creación, impulsados principalmente por una característica central: la escasez programada de unidades disponibles.

“El secreto de Bitcoin es justamente la escasez. Hay una cantidad limitada de unidades y eso contribuye a su alta volatilidad y a su valorización en determinados períodos”, señaló.

El especialista observó que algunas compañías vinculadas al ecosistema cripto ya comenzaron a participar en actividades productivas tradicionales.

Sin embargo, el especialista descartó que las criptomonedas terminen reemplazando a las monedas emitidas por los Estados. Por el contrario, consideró que ambas herramientas financieras coexistirán en el futuro.

“Después de estudiar el fenómeno, me da la sensación de que las criptomonedas no van a ser sustitutas de las monedas estatales. Van a ser complementarias y van a convivir con ellas”, afirmó.

La tecnología detrás de las criptomonedas

Fasola sostuvo que el impacto de este mercado va mucho más allá de la especulación financiera y destacó el potencial de la tecnología que sustenta a los criptoactivos.

“Detrás de las criptomonedas hay una enorme infraestructura tecnológica. Cuando hablamos de la nube, en realidad estamos hablando de centros de datos y servidores físicos que requieren inversiones concretas”, explicó.

Fasola es un destacado conocedor del mundo de las criptomonedas. En la foto, en la presentación de su libro en Río Gallegos. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese sentido, observó que algunas compañías vinculadas al ecosistema cripto ya comenzaron a participar en actividades productivas tradicionales, generando una mayor conexión entre la economía digital y la economía real.

“De a poco el mundo cripto se va metiendo en la economía real y deja de ser solamente una cuestión especulativa”, indicó.

Regulación y avances en distintos países

El especialista remarcó que los principales mercados del mundo avanzan hacia esquemas regulatorios para ordenar la actividad.

Según señaló, Estados Unidos trabaja en normas específicas para las denominadas “stablecoins”, mientras que Europa ya cuenta con marcos regulatorios definidos para el sector. En América Latina, destacó que Argentina también comenzó a desarrollar mecanismos de control, principalmente sobre las plataformas de intercambio de activos digitales.

Fasola llamó a la prudencia y recordó que tanto organismos reguladores como especialistas advierten sobre los riesgos asociados a este mercado.

“La regulación se está enfocando en los actores que participan del mercado, especialmente en las exchanges, que son las plataformas donde los usuarios compran y venden criptomonedas”, explicó.

Asimismo, anticipó que en los próximos años crecerá la utilización de sistemas de tokenización que permitirán representar digitalmente activos de la economía real, como inmuebles, emprendimientos productivos o proyectos de inversión.

Riesgos y recomendaciones para los inversores

Consultado sobre las posibilidades de obtener ganancias mediante la compra de criptomonedas, Fasola llamó a la prudencia y recordó que tanto organismos reguladores como especialistas advierten sobre los riesgos asociados a este mercado. “La alta volatilidad y la posibilidad de estafas son dos cuestiones que cualquier inversor debe tener en cuenta”, sostuvo.

Recomiendan que quienes deseen incursionar en este tipo de activos destinen únicamente una pequeña porción de su cartera de inversiones.

Por ese motivo, recomendó que quienes deseen incursionar en este tipo de activos destinen únicamente una pequeña porción de su cartera de inversiones. “Si alguien decide invertir en criptomonedas, debería hacerlo con entre el 1 y el 5 por ciento de su cartera. El resto conviene orientarlo hacia la economía real o instrumentos financieros tradicionales”, afirmó.

Finalmente, el licenciado resaltó la importancia de fortalecer el mercado de capitales argentino como herramienta para impulsar la producción, el empleo y el crecimiento económico. “Siempre promuevo la inversión en empresas, obligaciones negociables y otros instrumentos que ayudan a financiar la actividad productiva. De esa manera se generan puestos de trabajo, exportaciones y se mueve la economía”, concluyó.