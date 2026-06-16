Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a convertirse en escenario de confesiones, especulaciones y giros inesperados y, en esta oportunidad, el escándalo se centró en Mariela Prieto; la jugadora, que ingresó a la casa como una de las figuras menos polémicas, terminó poniendo sobre la mesa una crisis matrimonial que llevaba meses oculta: su separación del Turco García; el tema, que primero circuló como rumor en “LAM”, fue confirmado por Karina Iavícoli en Infama (América TV).

La periodista reveló que, el exfutbolista, le confirmó que “están separados desde diciembre”, aunque la noticia no había trascendido públicamente hasta ese momento. “A mí, la verdad, me sorprendió, me sorprende verla a ella, sus acciones en Gran Hermano…”, reconoció la periodista, visiblemente impactada por cómo se fue desenvolvienrdo la situación en pantalla. “Hay días que la ve de una manera, como la que él y todos conocen, más tranqui, más ubicada, y los días de las fiestas temáticas la desconoce”, indicó Iavícoli, aportando la mirada en tiempo real del Turco sobre los cambios de ánimo y actitud de su ex.

“Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente… No le gusta el hate que está recibiendo”, explicó; además, la panelista, contó: “Él, lo que me confesó, que “todos estos bailes así sensuales que hace, que a uno le llama la atención verla, yo la veo que se está divirtiendo”; también, según contó la panelista, él siente que se lo hace a propósito. Se lo dedica a él. Claro, como para que tenga celos, aunque estén distanciados”, lanzó.

Sin embargo, Karina aseguró que, El Turco, esperaba que esta situación fuera pasajera. “Se deben una buena charla, porque él no siente que este sea el final; tal vez, haya una reconciliación”, manifestó; Iavícoli destacó que, el exfutbolista, no ve la situación como concluida y que la historia entre ambos podría no estar cerrada.

El vínculo entre Mariela y el Turco tiene muchos años de historia, un hijo en común y, con el pasar del tiempo, ambos se apoyaron en sus respectivos proyectos. “Hace muchos años que se conocen. Él la ayudó a entrar a Gran Hermano, me dijo, porque, obviamente, él es muy conocido”, comentó la periodista, mostrando que la separación no implica cortes definitivos en lo afectivo ni en lo personal.

También, remarcó que García observa, con atención, el impacto que puede tener la experiencia de Mariela en el reality cuando termine su participación. “Está preocupado por el afuera. Ella es muy sensible y, aunque se esté divirtiendo, no tiene el alcance, no se entera de lo que pasa afuera y teme que después, cuando salga, porque ojalá que dure mucho… Y, además, cómo ella va a tomar esto cuando salga afuera; o sea, que separados, pero ahí con un asterisco de ‘capaz’”, explicó la panelista ante las cámaras, dejando abierta la posibilidad de que todo lo vivido dentro de la casa tenga consecuencias aún imprevisibles.

En cuanto al presente de Mariela dentro del juego, Iavícoli también abordó la polémica generada por su vínculo con Emanuel Di Gioia y algunas escenas subidas de tono en fiestas recientes; la comunicadora notó que, si el objetivo de Mariela era despertar celos o llamar la atención del Turco, el efecto estuvo logrado. “No sabe si ella se lo hace a propósito, pero surtió efecto, te digo. Bien por Mariela, porque lo noté cabizbajo al Turco, preocupado”, cerró.

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