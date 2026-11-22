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Antes de regresar a La Plata, la delegación integrada por siete veteranos de guerra del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) y sus familiares revisitaron las posiciones que ocupó la Compañía Comando del Regimiento 7 durante la guerra en 1982.

Días antes, los veteranos platenses visitaron el cementerio de Darwin, recorrieron el archipiélago y homenajearon a los caídos del río Murrell.

“Estamos hoy conmemorando un nuevo Día de la Soberanía en el mejor lugar que un argentino puede estar: las islas Malvinas. En 1845, aquellos patriotas mantuvieron la resistencia de lo que fue la cuarta invasión inglesa después de 1806, 1807 y la de 1833, que fue la usurpación de las islas. Estar en Malvinas en una fecha tan especial… es la primera vez que el CECIM La Plata está en el Día de la Soberanía. Es una emoción muy grande, estamos en las posiciones que ocupó la Compañía Comando del Regimiento 7 a unos 5 kilómetros de Puerto Argentino y a unos 5 kilómetros de Monte Longdon, ese emblemático monte donde jóvenes de 18, 19, 20 años enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos y dejaron su vida o parte de ella”, manifestó Hugo Robert, vicepresidente del CECIM.

“Enfrente, tenemos al monte Tumbledown, más atrás el Dos Hermanas, fácilmente distinguible, el Longdon, y acá atrás están las posiciones del repliegue del Regimiento 7 donde también quedó sangre de compañeros, únicos héroes de la guerra de Malvinas“.

Robert mencionó que los viajes que realiza el CECIM La Plata se inscriben “en viajes humanitarios, donde desde el 2008 hay una ordenanza que afortunadamente se está cumpliendo en estos años y los excombatientes podemos viajar. Y siempre preferimos viajar acompañados de afectos, amigos, familiares, hijos, hermanos”.

Visiblemente emocionado, expresó: “Se quiebra la voz porque es difícil escaparse al hecho de saber que por estas piedras que estamos pisando, en el ’82 los compañeros pusieron el pecho y la vida para defender esta idea de soberanía que está en construcción, pero que es deber de todos los argentinos llevar adelante. La soberanía no es un espacio de negocios como nos quieren hacer creer, no es un bien negociable. La defensa de la soberanía y de cómo resolvamos esta cuestión que tenemos en el Atlántico Sur es el futuro de la Argentina, no tengan dudas“.

“Y es por eso que cuando estamos acá estamos convencidos de que más argentinos tienen que venir a las Islas Malvinas. Este es un mensaje también para la dirigencia, no alcanza con los 2 de abril llenarse el pecho, poner la flor y decir las Malvinas son argentinas“, señaló.

En este sentido, recalcó: “Hay 46 millones de personas en la Argentina continental que todos los días se despiertan sabiendo que las Malvinas son argentinas y esa es la mayor arma que tenemos para mostrarle al usurpador que no hemos cejado en la lucha por la recuperación de nuestra soberanía. Pero es necesario tener una dirigencia que esté más a la altura de las circunstancias y que comprenda, como lo comprendió el CECIM hace 44 años, que todos los días tenemos que luchar por recuperar la soberanía. No solamente la soberanía territorial sino el poder de decisión sobre nuestros recursos, por ejemplo, porque si los recursos existen alguien se los va a llevar“.

“Hay 46 millones de personas en la Argentina continental que todos los días se despiertan sabiendo que las Malvinas son argentinas y esa es la mayor arma que tenemos”. HUGO ROBERT, VICEPRESIDENTE DEL CECIM LA PLATA

El veterano sostuvo que “no es necesario, es absolutamente exigible a que nuestra dirigencia sea cada vez más inteligente, más estratégica y pensar Malvinas todos los días, como lo hace el CECIM de La Plata desde hace 44 años. Más allá del agradecimiento al municipio, a la ciudad de La Plata que permite este viaje humanitario, en este caso de siete combatientes, el mensaje va para esa dirigencia que entendemos las urgencias porque vivimos en un país urgente, en una región urgente, pero es necesario que todos los días piensen a través de Malvinas, piensen la soberanía a través de Malvinas y que vengan a Malvinas. Es una obligación venir a Malvinas para entender de qué hablamos cuando hablamos de soberanía“.

Para finalizar, hizo mención al “recuerdo de siempre a los únicos héroes de nuestra guerra del ’82 que son nuestros compañeros caídos, pero también para los que han caído en la posguerra y también para todos los excombatientes, porque de una u otra manera hemos dejado parte de nuestra vida acá. Me parece que estando en este lugar, que nos llena de emoción, también nos obliga a hacer cada día más firme el reclamo, cada vez más inteligentes en el reclamo“.

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