Escándalo en la AFA: investigan el desvío de US$ 42 millones a cuentas en EE. UU. y paraísos fiscales La Asociación del Fútbol Argentino quedó en el centro de un escándalo judicial tras una investigación que detectó el presunto desvío de al menos US$ 42 millones hacia sociedades fantasma en Estados Unidos y cuentas en paraísos fiscales. La maniobra habría sido realizada a través de una empresa autorizada por la propia AFA para manejar ingresos internacionales. La causa compromete al entorno directo de Claudio “Chiqui” Tapia y ya avanza en los tribunales.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de las crisis judiciales más graves de su historia. Una investigación periodística reveló un presunto entramado de desvío de fondos internacionales por al menos US$ 42 millones, que involucra sociedades fantasma en Estados Unidos, transferencias a paraísos fiscales y gastos millonarios en bienes y servicios de lujo. El escándalo salpica directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su principal colaborador, Pablo Toviggino.

La investigación de los periodistas Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon, publicada por La Nación, se apoya en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, documentos judiciales y balances oficiales, y expone cómo una empresa creada en Florida fue clave en el manejo de más de US$ 260 millones vinculados a contratos de la Selección Argentina.

TourProdEnter LLC, el eje del presunto desvío de fondos de la AFA

El corazón de la operatoria bajo sospecha es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida. Apenas cuatro meses después, fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, con autorización para cobrar ingresos por publicidad, derechos de transmisión televisiva y partidos amistosos, y luego girar los fondos a la Argentina.

Javier Faroni y Erica Gillette aparecen como firmantes en una cuenta de TourProdEnter en JP Morgan Chase Bank

Según la investigación, TourProdEnter acumuló más de US$ 260 millones en cuentas de bancos estadounidenses como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Sin embargo, solo una parte de ese dinero habría llegado efectivamente a la AFA.

Del total, al menos US$ 42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial declarada:

Soagu Services LLC

Marmasch LLC

Velp LLC

Velpasalt LLC

Estas firmas comparten domicilios virtuales, agentes registradores bajo investigación internacional y responsables que, según los registros oficiales, no tienen capacidad económica para manejar semejantes sumas.

Cuentas en Uruguay y vínculos con paraísos fiscales

Además del dinero enviado a las sociedades fantasma, la investigación detectó transferencias por US$ 109,9 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores, una entidad financiera con sede en Montevideo. Desde allí, los fondos habrían sido canalizados a través de vehículos financieros en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más utilizados a nivel global.

Si bien desde Adcap aseguraron que las operaciones cumplieron con los controles de compliance y respondieron al cepo cambiario argentino, lo llamativo es que estas cuentas no figuran claramente en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Erica Gillette aparece como contacto principal en la cuenta de TourProdEnter del Citibank

Los registros bancarios también muestran decenas de millones de dólares gastados en consumos suntuarios: aviones privados, yates, autos de lujo, residencias exclusivas, equitación, entradas VIP para espectáculos y servicios premium en distintos países.

Si bien Tapia y Toviggino no figuran como titulares directos de esas cuentas o bienes, muchos de los gastos coinciden en fechas y lugares con actividades oficiales de la AFA y de la Selección Argentina. Además, en la documentación aparecen familiares directos de Toviggino como receptores de fondos y accionistas de sociedades vinculadas.

TourProdEnter LLC figura administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante el kirchnerismo. Faroni también fue diputado bonaerense por el Frente Renovador.

Transferencia a Adcap Uruguay Agente de Valores con la descripción “Pop pago para proveedores AFA”

Gillette aparece como la única persona que ordenó transferencias millonarias desde las cuentas de la empresa, mientras que Faroni figura como firmante en bancos como JP Morgan y Bank of America. Ambos se negaron a responder preguntas sobre el destino de los fondos.

Imputación penal contra Tapia y Toviggino

En paralelo al escándalo internacional, el frente judicial local se agravó. El fiscal federal Claudio Navas Rial imputó formalmente a Tapia y Toviggino por la retención ilegal de aportes jubilatorios de empleados de la AFA y de distintos clubes afiliados.

La AFIP (DGI) reclama una deuda superior a 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. Esta es solo la primera de tres causas penales en curso, que también incluyen presunta evasión de IVA y Ganancias mediante firmas vinculadas como Sur Finanzas.

La causa judicial también puso el foco en una lujosa propiedad en Pilar, valuada en US$ 1,8 millones, que cuenta con helipuerto, haras y una colección de 54 autos de lujo. El inmueble figura a nombre de una sociedad controlada por Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre jubilada Ana Lucía Conte, beneficiaria del IFE durante la pandemia.

Para la Justicia, existen fuertes indicios de que actúan como testaferros, ya que no poseen ingresos que justifiquen semejante patrimonio. Durante los allanamientos se encontraron bolsos oficiales de la AFA, plaquetas con el nombre de Toviggino y cédulas azules de vehículos a nombre de familiares del dirigente.

Declaraciones clave que podrían definir el futuro de la AFA

Este lunes, los presuntos testaferros deberán declarar por videoconferencia ante la Justicia. Se trata de un testimonio considerado clave, que podría derivar en el procesamiento formal de la cúpula de la AFA por delitos financieros, evasión y enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, el escándalo amenaza con tener consecuencias institucionales, deportivas y políticas sin precedentes para el fútbol argentino, en un contexto donde la AFA enfrenta un nivel de exposición judicial e internacional que podría marcar un antes y un después en su conducción.