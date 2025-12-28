Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de Argentina, publicó el informe “Origen provincial de las exportaciones mineras“, el escrito informa cómo fue el nivel productivo y de comercialización de este segmento industrial.

Según el informe, al que accedió La Opinión Austral, en “noviembre úlitmo, el sector sumó un total de exportaciones por USD 519 millones, lo que implicó una caida interanual del 0,2%”.

En cambio, al analizar el acumuluado anual, las estadísticas mejoran. “En los “primeros 11 meses de 2025 las ventas mineras de Argentina totalizaron USD 5.406 millones, lo que implicó un 30,7% superior al realizado el mismo periodo del 2024″.

Asimismo, se indicó que del “total exportado por la minería en noviembre, el 98,2% fue explicado por 5 provincias: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta, y a su vez, la participación acumulada en los primeros 11 meses de 2025 que explican estas provincias fue 98,4%”.

Acumulado enero – noviembre

Así fueron las exportaciones mineras por provincia en los primeros 11 meses de 2025:

Santa Cruz: USD 2.104 lo que implicó el 38,9% del total exportado por el país a los mercados internacionales.

San Juan: USD 1.612 (29,8%), situándose en segundo lugar por detrás del distrito patagónico.

Jujuy: USD 847 (15,7%).

Salta: USD 454 (8,45).

Catamarca: USD 303 (506%).

Asimismo, el estudio analizó cuál fue el impacto de la minería en las exportaciones provinciales de enero a noviembre: Catamarca 93,2%, Santa Cruz 85,8%, San Juan 85,4%, Jujuy 80,6%, y Salta 44,2%.

En tanto, en noviembre de 2025 los porcentajes fueron: Catamarca 96,7%, Santa Cruz 88,2%, San Juan 86,7%, Jujuy 80,0%, y Salta 34,6%.

Santa Cruz

En nel ante último mes del año, las ventas de oro y plata de Santa Cruz fueron por USD 231 millones, incrementándose en un 16,4% respecto a noviembre de 2024, siendo el nivel más alto de Santa Cruz para este mes de que se tenga registro.

En tanto, en el acumulado del año las exportaciones mineras de la provincia suman USD 2.104 millones, lo que marca para la provincia un crecimiento interanual de 34,8% respecto al mismo periodo de 2024.

En el mes bajo análisis la industria metalífera representó el 88,2% de las ventas al exterior de la provincia, aumentando su participación respecto al 86,9% que alcanzó en noviembre de 2024 (cuando exportó USD 198 millones en minerales).

En los primeros 11 meses la minería explicó el 85,8% de las exportaciones totales santacruceñas, mientras que en el mismo periodo del 2024 la participación fue de 79,5% (cuando exportó USD 1.560 millones en minerales).

La canasta minera exportadora de noviembre está compuesta casi en su totalidad (99,6%) por minerales metalíferos, el oro representó el 89,3% y la plata el 10,3%.