Sol Cwirkaluk, hija de Karina “La Princesita” y El Polaco, demostró estar hecha a imagen y semejanza de sus padres luego de que, a través de su TikTok, compartió un video donde entona “La Perla“, uno de los más recientes lanzamientos de Rosalía.

La hija de ambos artistas de la música tropical sorprendió con su talento y despertó todo tipo de elogios en sus seguidores; con más de 175.000 likes, la heredera de La Princesita y El Polaco recibió los mejores comentarios por su performance. “Digna hija de sus padres; tiene mucho talento”; “¿Tiene el tono de voz muy parecido a Kari o estoy loca?”; “Ella y Ángela Torres, las mejores voces de Argentina”; fueron algunos de los comentarios.

El fuerte descargo de un fan contra El Polaco por su recital en San Isidro

El cantante brindó un show el sábado 20 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, en un espacio llamado Paranoli, pero, lejos de la fiesta esperada, su presentación terminó generando bronca, decepción y fuertes acusaciones.

En este marco, el periodista Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” que recibió una catarata de mensajes de personas que asistieron al recital y se sintieron defraudadas. “El cantante dio un recital en un lugar de zona norte, más precisamente en San Isidro, y las fans no me paran de escribir totalmente indignadas con su ídolo”, comenzó diciendo el comunicador.

Según el relato de Etchegoyen, el malestar comenzó desde el inicio del show. “El recital estaba anunciado para la 1:30 hs y, el show de El Polaco, terminó empezando pasadas las 3.30; el lugar estaba estallado de gente y las horas pasaban sin que apareciera; en un momento, ya se decía ‘esto es una mentira’”, expresó.

“Mi nombre es Pilar y soy de San Isidro; quería denunciar al lugar Paranoli que está en el Hipódromo de San Isidro; fue un desastre y una verdadera estafa”, empezó diciendo la fan de El Polaco.

“El Polaco tendría que haber tocado 1.30 y empezó a cantar 3.40 de la mañana y casi que ni cantó, el que cantaba era el chico que él tenía al lado; él solamente decía ´palmas arriba´ y ´el que no salta es un aburrido´ y, lo peor de todo, en un momento dijo ´cómo está zona sur’, fue tremendo y un papelón”, cerró Pilar.

Y, Juan, concluyó: “Hasta ahora,”El Polaco” no habló y no sé si lo hará y pedirá disculpas, pero, si quiere salir al aire en este programa, está más que invitado, por supuesto”.

