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Escorpión escribió una nueva página importante en su recorrido por el Torneo Regional Federal Amateur. En una tarde de enorme exigencia en Río Grande, el conjunto de Río Gallegos consiguió una clasificación memorable al imponerse por 4-2 en la definición por penales ante Camioneros, luego de caer 2-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

El encuentro tuvo todos los condimentos de una verdadera final. Camioneros salió decidido a revertir la derrota sufrida en el partido de ida y rápidamente encontró el camino para ponerse en ventaja.

A los 11 minutos de la primera etapa, Ismael Monte abrió el marcador para el conjunto fueguino, que comenzaba a alimentar la ilusión de dar vuelta la eliminatoria. Con ese resultado, la serie quedaba igualada y la presión comenzaba a trasladarse al campo de juego.

En el complemento, Mateo Alderete consiguió ampliar la diferencia para Camioneros y puso al equipo local transitoriamente arriba en el resultado global. Sin embargo, cuando el panorama parecía complicarse para el representante santacruceño, apareció la respuesta de Escorpión.

Maximiliano Sevilla marcó el descuento y volvió a emparejar la serie. Un gol determinante, de esos que cambian el desarrollo emocional de una eliminatoria y mantienen viva la ilusión de todo un equipo.

Con el 2-1 a favor de Camioneros en el partido de vuelta y la serie igualada en el resultado global, la clasificación debió resolverse desde el punto penal.

Desde los doce pasos, Escorpión fue más efectivo

En el momento de mayor tensión, el conjunto de Río Gallegos mostró personalidad, concentración y eficacia. La definición terminó 4-2 a favor de Escorpión, que pudo transformar la presión de jugar como visitante en una enorme alegría deportiva.

La celebración tuvo un significado especial: el equipo de Carlos Padín no solamente consiguió superar una serie ante un rival de jerarquía, sino que también ratificó su capacidad para competir en escenarios adversos y sostener sus aspiraciones en uno de los torneos más exigentes del fútbol argentino.

Escorpión había conseguido una ventaja mínima en el encuentro de ida, disputado en Río Gallegos, donde se impuso por 1-0 gracias al gol de Carlos Vera. Esa diferencia terminó siendo fundamental para afrontar la revancha y mantener sus posibilidades de clasificación.

La CAI y Jorge Newbery definen al próximo rival

Con la clasificación asegurada, Escorpión ya comienza a mirar hacia adelante. El conjunto de Río Gallegos espera por el ganador de la llave que protagonizan la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y Jorge Newbery, ambos de Comodoro Rivadavia, para conocer a su próximo adversario en las semifinales de la Región Patagónica.

La serie tendrá su partido de vuelta este domingo 15 de noviembre, desde las 17 horas, en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia.

El conjunto “azzurro” llega con una ventaja mínima luego de imponerse por 3-2 en el encuentro de ida, disputado en el estadio La Madriguera. Bayron Ortiz, Agustín Jara y José Chacón, de penal, marcaron para la CAI, mientras que Lucas Villalba, también desde los doce pasos, y René Billalba anotaron para el Aeronauta.

De esta manera, la eliminatoria permanece abierta y promete una revancha de alto voltaje. La CAI buscará hacer valer la diferencia conseguida en el primer encuentro, mientras que Jorge Newbery intentará revertir la historia para meterse entre los cuatro mejores de la Patagonia.

El ganador de este enfrentamiento será el próximo rival de Escorpión, que ya espera con la ilusión renovada después de su gran clasificación en Río Grande.

Un sueño que sigue creciendo

Escorpión ya está entre los cuatro mejores de la Región Patagónica y continúa alimentando el sueño de avanzar hacia el ascenso al Torneo Federal A.

En Río Grande quedó demostrado que el “Alacrán” tiene argumentos futbolísticos, pero también carácter para afrontar las grandes batallas. Esta vez, la alegría llegó desde los doce pasos, con una clasificación que representa el premio al esfuerzo, la convicción y la ilusión de todo un plantel que quiere seguir haciendo historia.

El camino continúa y Escorpión ya dio otro paso importante. Ahora espera rival, con la confianza de saber que está preparado para seguir compitiendo y soñando en grande.