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El presidente Javier Milei confirmó que buscará un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2027. “Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó durante un discurso que brindó en el Museo de Casa Rosada.

El anuncio se produjo en el marco de la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, una exposición dedicada a recuperar distintas facetas de Manuel Belgrano, durante una nueva edición de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el senador bonaerense Diego Valenzuela, el mandatario aprovechó la actividad cultural para reivindicar el pensamiento económico y político del creador de la Bandera Nacional.

Durante su presentación, Milei definió a Belgrano como “uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra” y lo calificó como “el primer economista moderno del Río de la Plata”.

En ese sentido, sostuvo que el prócer defendía principios fundamentales para la sociedad occidental. “Las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él. Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la sociedad occidental”, expresó.

El Presidente también destacó que el objetivo de la exposición es “recuperar a Belgrano en toda su dimensión”. Según explicó, fue un hombre que “combatió al monopolio durante toda su vida” y que comprendía que la riqueza de una sociedad provenía del trabajo, la producción y el intercambio.

“Pensó una sociedad nueva antes de que existiera la Argentina como la conocemos. Fue un impulsor del crecimiento económico”, agregó.

El modelo económico y los objetivos del Gobierno para 2031

Tras repasar la trayectoria del prócer, Milei vinculó sus ideas con el programa económico de su administración y enumeró los tres pilares que considera fundamentales para impulsar el crecimiento: la desregulación, la apertura de la economía y el desarrollo del capital humano.

“Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, manifestó.

En otro tramo de su discurso, cuestionó el modelo económico de la gestión anterior, al que acusó de sostener un mercado interno cerrado y limitar las posibilidades de crecimiento del país.

“Lo que hizo Argentina fue cerrarse cada vez más, y cada vez nos hicimos más pobres. Cuando llegamos al poder, comercializábamos con el 10% del planeta. Hoy lo hacemos con el 30% y cerramos más de 500 acuerdos comerciales”, aseguró.

Además, anticipó que uno de los objetivos de su Gobierno es que Argentina alcance, para 2031, vínculos comerciales con el 90% del planeta. También ratificó su intención de continuar reduciendo impuestos para “devolverle a los argentinos US$500.000 millones, lo que tenemos de deuda total”.

“Si tuviera que proponer un programa económico, diría que hagamos el de Belgrano, en el que volveremos a ser grandes nuevamente. Él vio el futuro del país a través de la libertad”, concluyó.

Diego Valenzuela presentó la muestra sobre Belgrano

Antes de la intervención presidencial, el senador bonaerense Diego Valenzuela, impulsor de la exposición, destacó la dimensión intelectual de Manuel Belgrano.

“Fue un intelectual con todas las letras”, señaló, y explicó que la propuesta busca ofrecer una mirada más amplia sobre la vida y el pensamiento del prócer.

“No se trata de bajar a Belgrano del cuadro ni de la estatua, sino de conocer más su vida y ampliar el conocimiento que se tiene sobre él”, sostuvo.

La muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” reúne aspectos poco conocidos de su trayectoria, desde su formación intelectual y sus ideas previas a la Revolución de Mayo hasta su posterior incorporación a la carrera militar.

Con la confirmación de su candidatura para 2027, Milei volvió a poner sobre la mesa su intención de continuar al frente del Poder Ejecutivo y vinculó su proyecto político y económico con los principios de libertad que, según su interpretación, guiaron el pensamiento de Manuel Belgrano.