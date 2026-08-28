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Una mujer de 60 años fue víctima de una estafa amorosa en Entre Ríos luego de creer que mantenía una relación sentimental con un hombre que se presentó como ciudadano británico.

Todo comenzó en febrero de este año, cuando la mujer recibió un mensaje a través de Facebook de un hombre que aseguró llamarse Michael Lawrence Williams y ser oriundo del Reino Unido.

La conversación continuó por WhatsApp, donde el supuesto británico utilizaba un número con característica telefónica del Reino Unido. Durante varios meses, ambos mantuvieron un vínculo virtual y comenzaron a planificar un encuentro presencial.

Sin embargo, el hombre le manifestó que para poder viajar desde Reino Unido hasta Paraná, Entre Ríos, necesitaba una autorización y dinero para concretar el viaje.

Convencida de que se trataba de su pareja, la mujer decidió ayudarlo económicamente. Para conseguir el dinero, habría solicitado créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias.

Finalmente, transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M.

Pero el supuesto novio nunca llegó a la Argentina. Luego de recibir el dinero, desapareció y la mujer realizó la denuncia ante las autoridades.

Cómo descubrieron el recorrido del dinero

A partir de la denuncia, la División Cibercrimen inició una investigación para determinar quién estaba detrás de la maniobra y seguir el recorrido de los fondos.

Las tareas permitieron establecer que el dinero transferido había sido derivado posteriormente a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en la ciudad de Concordia.

Con estos datos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 1044, en Concordia.

Durante el procedimiento, una mujer fue notificada por el delito de estafa y los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis con el objetivo de obtener información que permita determinar quiénes participaron de la maniobra y avanzar en el esclarecimiento de la millonaria estafa.