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Los Leones afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de su historia. La Selección argentina de hockey masculino se medirá ante Alemania por las semifinales del Mundial que se disputa en Países Bajos y Bélgica, con el objetivo de conseguir por primera vez el pase a una final de la Copa del Mundo.

El encuentro comenzará a las 15:30 (hora argentina) y será transmitido por Disney+ Premium y ESPN. El ganador avanzará a la definición del certamen y se enfrentará al vencedor del duelo entre Países Bajos y España, que jugarán desde las 13:00.

Los Leones buscan hacer historia en el Mundial

El seleccionado argentino llega a esta instancia luego de protagonizar una destacada campaña y ya consiguió su mejor actuación mundialista desde el inicio de la competencia, en 1971, en Barcelona.

Ahora, el equipo dirigido por Lucas Rey, está a un solo triunfo de alcanzar la final y asegurarse una nueva posibilidad de subir al podio.

Argentina también buscará conseguir su segunda medalla mundialista. Hasta el momento, Los Leones solamente lograron una presea en la historia del certamen: fue la medalla de bronce obtenida en 2014.

El camino de Argentina hasta las semifinales

Los Leones finalizaron la primera fase en el segundo lugar de su grupo. En esa instancia consiguieron importantes victorias frente a Japón y Nueva Zelanda, aunque también sufrieron una derrota ante Países Bajos.

En la siguiente ronda, el seleccionado argentino volvió a demostrar su nivel y consiguió avanzar tras imponerse ante Inglaterra e India, resultados que le permitieron meterse entre los cuatro mejores equipos del mundo.

Ahora tendrá enfrente a uno de los rivales más fuertes del hockey internacional.

Alemania, el vigente campeón del mundo

Alemania será el último obstáculo de Los Leones antes de la final. El seleccionado europeo llega como vigente campeón mundial y cuenta con una de las mayores tradiciones en la historia del torneo.

El conjunto germano acumula nueve medallas mundialistas, producto de tres títulos, dos subcampeonatos y cuatro terceros puestos.

Argentina tendrá así un desafío de máxima exigencia, pero también una oportunidad histórica: vencer a Alemania y meterse por primera vez en la final de un Mundial de hockey masculino.