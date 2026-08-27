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Tini Stoessel habría tomado una decisión que generó una fuerte interna en su entorno familiar; según trascendió, hace aproximadamente tres meses la cantante habría solicitado una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera, con especial atención en las sociedades vinculadas a su actividad artística.

Según reveló Marina Calabró en “Primicias Ya” (América), la revisión de cuentas se habría enfocado en empresas en las que Alejandro Stoessel, padre de la artista, figura como titular o socio principal.

Uno de los puntos que habría llamado la atención durante la auditoría es que, Tini, no aparecería formalmente como contratada por esas sociedades; de acuerdo con la explicación brindada en el programa, la estructura habría sido creada con el objetivo de proteger a la cantante frente a eventuales reclamos legales.

Sin embargo, siempre según estas versiones, la auditoría habría puesto, bajo la lupa, el destino y el control de las ganancias generadas por esas empresas; también, se habría detectado la ausencia de documentación que cediera, formalmente, los derechos de imagen de la artista a dichas sociedades.

Calabró señaló que, la situación, habría generado un fuerte quiebre en la relación de confianza entre padre e hija, ya que Tini habría firmado documentación durante años, confiando en que, su padre, administraba sus intereses de la mejor manera.

A la interna familiar se suma una disputa económica de enorme magnitud: Luis Ventura aseguró que, el monto involucrado ,rondaría los 70 millones de dólares, cifra que daría cuenta del patrimonio generado por la cantante a lo largo de su carrera.

La situación se habría profundizado luego de una discusión vinculada al casamiento de Tini; según trascendió, Alejandro Stoessel le habría sugerido a su hija firmar un acuerdo prenupcial, mientras que la cantante habría planteado la necesidad de incorporar un administrador externo para supervisar sus cuentas y patrimonio.

El tema toma especial relevancia por el presente profesional de la artista; Tini se prepara para continuar con la segunda etapa de su gira “Futttura”, con presentaciones previstas en México, Argentina, otros países de Latinoamérica y Europa; según Rojo, serían 14 conciertos en Argentina y 16 fechas en América Latina antes de fin de año, además de siete shows en Europa desde enero próximo.

Por el momento, no hubo confirmaciones oficiales de Tini Stoessel ni de Alejandro Stoessel respecto de estas versiones; la información surge de las declaraciones realizadas por los periodistas mencionados y de una supuesta auditoría que habría puesto, bajo revisión, la administración del patrimonio de la cantante.

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