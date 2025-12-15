Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Evelyn Botto fue una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro de Streaming 2025, donde no solo se llevó aplausos por su original look, sino que además celebró un doble triunfo histórico. La actriz y comediante ganó junto a Noelia Custodio y Toto Kirzner la terna Programa Semanal por “Mi Primo Es Así”, y también fue reconocida con “Tapados de Laburo” (OLGA) como Programa Revelación.

La ceremonia no pasó desapercibida para el público ni para las redes sociales, especialmente por la elección estética del trío ganador: un traje gris y naranja floreado que rápidamente se volvió tema de conversación.

“El chiste funciona cuando estamos los tres juntos, tenemos el mismo traje. Es un tributo a John Waters y a Leo Mattioli”, contó en diálogo con La Opinión Austral.

Sobre el momento de consagración, la actriz no ocultó su emoción: “Tengo un subidón tremendo. Estoy enferma de poder. De estar nominada a dos premios y ganar los dos… estoy para salir corriendo por todo el lugar”, expresó entre risas.

Qué se viene para Evelyn Botto después del éxito

De cara al futuro, Evelyn adelantó que continuará durante el verano en OLGA, pero también reveló un deseo personal: “Quiero retomar estudios: canto, piano, baile… todo. Me quiero preparar con ganas para el teatro y para lo próximo que venga”.

La artista recordó además su experiencia previa en teatro musical y destacó la importancia de seguir formándose para nuevos desafíos profesionales.

La respuesta de Evelyn Botto a Carmen Barbieri

Consultada por los dichos de Carmen Barbieri, quien en tono de broma aseguró que Botto le “sacó” el personaje de Úrsula en La Sirenita y ahora también a su hijo, Federico Bal, Evelyn fue clara y afectuosa:

“La adoro. Me parece una estrella, una figura, un ícono. Tuvimos la oportunidad de hablar de lo de Úrsula. El proyecto cambió mucho y se volvió muy exigente físicamente, creo que eso influyó. Pero la mejor con ella”.

Sobre su relación con Federico Bal, fue consisa: “Con Fede, la mejor también”.

Tras la intensa temporada laboral, Evelyn Botto confirmó que se tomará unos días de descanso. “Voy al verano con OLGA y después me tomo unos días. Una semana con Fede y otra con una amiga, así que estoy recontenta”, aseguró.

Con dos Martín Fierro bajo el brazo, una carrera en ascenso y nuevos proyectos en el horizonte, Evelyn Botto se consolida como una de las figuras más destacadas del streaming argentino en 2025.