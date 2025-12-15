Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Sindicato de Panaderos de Santa Cruz, a través de su secretario general, Luis Roberto León, confirmó su participación en la movilización convocada para el próximo 18 de diciembre por el Frente Sindical. En una entrevista con LU12 AM680, explicó que la decisión de concurrir surge de una convocatoria de la intersindical, que incluye a gremios como Judiciales y Viales, ATE, Sindicato de Comercvio, ADOSAC, entre otros.

“Nos pareció lindo concurrir, estar”, afirmó León, destacando que el objetivo principal es buscar mejoras y “no perder los derechos de los trabajadores”. El dirigente enfatizó la importancia de la unidad: “Acá tenemos que pensar en los trabajadores… lo importante es estar todos juntos y después veremos desde qué lugar”.

Alerta ante la negociación con el Gobierno

Aunque la reunión inicial se centró en la propuesta de reforma laboral, se abordaron varios temas “muy importantes“, incluyendo el descontento de los empleados estatales. No obstante, una de las mayores preocupaciones que surgió fue el reciente acercamiento entre la CGT y el Gobierno Nacional.

“Nos preocupa que no sea cosa que terminemos perdiendo los trabajadores“, manifestó León. El secretario de Panaderos fue tajante: “Acá lo más importante son los derechos de los trabajadores. Eso no hay que perder ni un derecho”. Criticó las declaraciones públicas de algunos dirigentes, señalando que la discusión no se está enfocando en la defensa de esos derechos.

Llamó a la cautela y al debate: “Estemos atentos y no tenerle miedo a la reforma. Trabajemos, veamos, yo creo que está bien una discusión, un debate, hay cosas para mejorar, pero siempre con la bandera de que no se pierdan derechos de los trabajadores“.

Estatales

El gremialista trazó una clara diferencia entre el impacto de la reforma en el sector privado, al que pertenece su gremio, y el sector estatal. Señaló que los convenios colectivos y estatutos son “totalmente distintos”.

Desde el sector privado, el Sindicato de Panaderos tiene margen para discutir la producción, ya que su convenio colectivo permite optar entre el régimen de horario o el de producción. Esto brinda herramientas para negociar con la patronal sin que les convenga “achicar beneficio que tenemos”.

En contraste, el dirigente advirtió que el empleado estatal tiene motivos para estar “más preocupado que el privado”, ya que por “como vienen dándose las cosas”, el sector público podría perder “mucho beneficio”.

Sindicatos unidos sin “color político”

Valoró que la reunión intersindical del sábado contó únicamente con “trabajadores y dirigentes sindicales“, sin la presencia de dirigentes y políticos. “Festejo eso porque eso es la parte buena, que no pongamos el color político”, explicó, insistiendo en que el foco debe estar en tratar las reformas laborales.

Aunque reconoció que “hubo compañeros que plantearon reclamos puntuales, como la gente del hospital”, León hizo hincapié en la necesidad de diferenciar los problemas: “Todos los problemas aparecieron después del 10 de diciembre del 2023. Esa es otra cosa que tenemos que plantear“.

Si bien reconoció que “el dirigente sindical nunca va a dejar de hacer política” —ya que hace política “todos los días, desde el sindicato, desde las bases”—, instó a dejar de lado la interna que atraviesa a la provincia.

Finalmente, el secretario general llamó a la dirigencia a enfocarse en buscar soluciones concretas: “Acá lo que queremos que mejore la provincia, a ver si a la provincia le va bien, le va a ir bien a todos los trabajadores, a los estatales, a los privados”. Su mensaje es de unidad y acción: “Si no estamos todos juntos, esto va muy mal. Trabajemos sobre lo que podemos mejorar”.