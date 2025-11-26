Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Volumen 1 de Stranger Things 5 ya está disponible en Netflix, dando inicio al cierre de uno de los fenómenos de ciencia ficción más importantes de la última década. Con la llegada de los nuevos episodios, comenzaron a circular distintas teorías entre los seguidores de la serie, quienes analizan cada escena y cada detalle en busca de pistas sobre el destino de Hawkins y sus habitantes.

El Volumen 2 se estrenará en la plataforma durante la próxima Navidad, mientras que el Volumen 3 estará disponible a partir del 31 de diciembre, cerrando definitivamente la historia de Eleven, Mike, Will y el resto del grupo.

¿Eleven es la culpable del Upside Down?

Una de las teorías más comentadas sostiene que Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, podría ser la responsable de crear el Upside Down. Esta hipótesis se basa en los flashbacks de la cuarta temporada, que revelan los orígenes de Vecna, antes conocido como “número uno”.

Durante el enfrentamiento entre Eleven y Uno en el laboratorio de Hawkins en 1979, la protagonista utiliza sus poderes para exiliar a Uno a una dimensión desconocida. Según los fanáticos, este acto no solo abrió el portal entre realidades, sino que también rompió una de las barreras que separan ambos mundos.

La transformación de Henry Creel en Vecna

Aislado en esta nueva dimensión, Henry Creel se transforma gradualmente en Vecna, la entidad maligna que más tarde da lugar a la aparición del Mind Flayer y del Demogorgon. La teoría sugiere que todo el mal del Upside Down surge a partir de ese evento, convirtiendo a Eleven en la arquitecta involuntaria de los horrores que acechan Hawkins.

Además, se apunta que el Upside Down refleja el día en que se reabrió el portal, el 6 de noviembre de 1983, fecha en la que desapareció Will Byers. Este detalle se refuerza en la cuarta temporada, cuando Nancy Wheeler recorre la versión oscura de su casa, decorada exactamente como en aquel día, dejando pistas de que el mundo invertido está ligado a la intervención de Eleven.

Un desenlace que podría cambiarlo todo

Si la teoría de los fanáticos se confirma, la última temporada tendría un enfoque central: Eleven como pieza clave para cerrar el portal de forma definitiva. Los analistas de la serie especulan que solo ella posee el poder suficiente para sellar el Upside Down y evitar que sus horrores regresen, lo que podría implicar un sacrificio final para la protagonista.

La expectativa por el Volumen 2 y 3 aumenta, y los seguidores de Stranger Things permanecen atentos a cada señal que pueda confirmar si Eleven será, finalmente, heroína, villana o ambas cosas al mismo tiempo.

En este escenario apocalíptico, los héroes de “Stranger Things” se unen con un objetivo primordial: encontrar y eliminar a Vecna, quien, misteriosamente, ha desaparecido sin dejar rastro.

Volumen 1: 26 de noviembre (cuatro episodios)

26 de noviembre (cuatro episodios) Volumen 2: 25 de diciembre (tres episodios)

25 de diciembre (tres episodios) El final: 31 de diciembre (episodio final)