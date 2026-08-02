Durante su visita al programa “La noche de Mirtha” (El Trece), la actriz, Evelyn Botto, vivió un particular momento al hablar de su presente sentimental junto a Fede Bal; de hecho, no solo con sus confesiones, sino, también, por el inesperado comentario de la conductora.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la diva de la televisión le lanzó un aviso sobre el historial amoroso de su pareja. “Ojo, que tuvo muchas novias…”, le advirtió “La Chiqui”.

Lejos de esquivar la recomendación o mostrar incomodidad, la invitada contestó con seguridad: “En todo caso, yo no puedo hacer nada al respecto”.

Al ser indagada sobre si existe la posibilidad de sellar la relación mediante el matrimonio en el corto plazo, la comunicadora prefirió ser cauta; la locutora dejó, en claro, que disfrutan del presente compartido sin apresurarse a dar pasos formales. “Quizá, en algún momento de mi vida, no es algo que esté planeado; ahora, coincidimos en un momento de los dos, la pasamos bien y vamos mucho al teatro”, explicó Botto para describir el buen momento que atraviesan como pareja y las salidas cotidianas que comparten.

El vínculo con de Evelyn Botto con Carmen Barbieri

A lo largo de la cena en el programa, la conductora quiso saber cómo es el trato con la madre del actor; frente a la consulta sobre Carmen Barbieri, Evelyn no ahorró elogios para describir la excelente relación que mantienen dentro de la familia.

“Soy la nuera de Carmen Barbieri, estoy muy orgullosa de ese título; cocina brutal, muy rico, y es una persona muy atenta, es muy amorosa y madre”, aseguró.

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