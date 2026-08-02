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Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a estar en el centro de la polémica tras la nueva batalla judicial que iniciaron por los documentos de las dos niñas que tienen en común; mientras la empresaria estaba de vacaciones en Italia, con cuatro de sus cinco hijos, los pasaportes de las niñas fueron robados y comenzó un proceso judicial para conseguir la autorización de Icardi; sin embargo, el delantero se negó hasta que, la justicia italiana, decidió ignorar la negativa del deportista y autorizó, a Nara, a solicitar los pasaportes sin la firma de su expareja.

En este contexto, desde la “Casa de los Sueños”, la propiedad que Mauro compró el año pasado en Nordelata para atravesar su lesión de rodilla y en la que, actualmente, vive junto a su novia, el delantero y La China Suárez mostraron su sábado junto a de dos de los tres hijos de la actriz.

Lo primero que decidió La China, a sus redes, fue un video en el que mostraba a Icardi al mando de una lancha, recorriendo el río al que tienen acceso directo desde la casa de los sueños; en este, se lo puede escuchar al jugador de fútbol riendo junto a su pareja, mientras navegan por las aguas del country; sobre la imagen, un corazón rojo.

También, el paseo en lancha incluyó una foto de la pareja; la actriz posó de costado, aprovechando el sol en su rostro, con anteojos de sol y el pelo recogido; él, sonríe directo a cámara; la imagen condensa, en un encuadre, el presente que ambos eligieron mostrar: felicidad en medio del nuevo enfrentamiento judicial por los pasaportes de sus dos hijas.

Pero, el sábado no fue solo para ellos dos; Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, también formaron parte del día; la actriz compartió una historia con el retrato de Magnolia de perfil, con anteojos de sol Saint Laurent y el nombre de la nena escrito con un corazón rosa.

Por último, uno de las historias la muestra sentada en la lancha, de perfil, con anteojos oscuros y un sweater negro bordado con un corazón sagrado en el pecho.

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