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En la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentó oficialmente EVENPA 2027 (Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios de la Patagonia).

Participaron autoridades provinciales y directivos de la cámara organizadora CIMA Patagonia e integrantes del equipo organizador: Federico Puratich, director general de la Casa del Chubut; Sergio Pérez, presidente de EVENPA, Florencia Barrientos, Directora Ejecutiva de CIMA PATAGONIA e integrante Equipo de EVENPA2027; Melina Ruiz, Administración y Relación con los Asociados de CIMA PATAGONIA e integrante Equipo de EVENPA2027; Miguel Cereminati, Coordinador logístico EVENPA2027 y Emiliano Viñuelas, Vicepresidente CIMA PATAGONIA.

EVENPA es una muestra multisectorial que reúne a grandes empresas “tractoras”, PyMEs y proveedores de servicios clave para la región. Para esta cuarta edición, el comercio exterior (COMEX) será el eje central: impulsarán la proyección internacional de la oferta productiva patagónica. Entre los sectores convocados destacan petróleo, gas y GNL, energías renovables, minería, pesca, metalmecánica, TICs, tecnología marina, logística y turismo.

Durante el encuentro se expusieron los principales ejes de la propuesta de 2027; además se presentó el balance y los números consolidados de la última edición celebrada en 2025.

Así fue EVENPA 2025

La edición 2025 ratificó el posicionamiento de la exposición. Según los datos revelados tuvo una convocatoria de 4.720 personas a lo largo de las tres jornadas, con un promedio diario de 2.645 participantes provenientes de 16 provincias y 57 localidades.

En relación a la exposición y marcas se desplegaron 126 stands (84 empresas expositoras más 19 lotes en el parque exterior de maquinarias), acompañados por 36 sponsors y 5 media partners especializados. Se concretaron 854 reuniones comerciales.

El 80% de las empresas expositoras formó parte de estas mesas de trabajo, alcanzando un 90% de satisfacción en la calidad de las vinculaciones obtenidas. El 81% de los asistentes ocupaba cargos de alta jerarquía en sus firmas (propietarios, directores, gerentes y compradores), y un 91% influye directamente en los procesos de compras industriales.

Lo que viene para EVENPA 2027

La cuarta edición de la expo se desarrollará el 15, 16 y 17 de abril de 2027 en la Plazoleta de Acopio Norte de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), con una superficie total superior a los 18.000 m², y tendrá cobertura como media partners del Grupo La Opinión Austral.

Entre las principales novedades anunciadas para 2027 destacan el Pabellón Patagonia único, espacio de más de 2.300 m² cubiertos que conectará de forma fluida la exposición, los auditorios de conferencias y las rondas de negocios; Impulso al Comercio Exterior (COMEX): se incorporará la figura de un País Invitado para potenciar la internacionalización de las PyMEs locales.

También se sumarán sectores con fuerte potencial exportador como la industria lanera, alimentos, vitivinícola, olivícola, apicultura y frutihorticultura; Innovación, Tecnología y Talento, a través del CENTEC (Centro de Entrenamiento y Formación en Nuevas Tecnologías): se dictarán capacitaciones y paneles sobre inteligencia artificial aplicada, robótica, automatización, economía del conocimiento y tecnologías sostenibles para la energía y la producción.

Con estas proyecciones, EVENPA se consolida no solo como una feria de negocios, sino como la plataforma estratégica fundamental para conectar a las grandes empresas tractoras del país con la cadena de valor de las PyMEs patagónicas.

Sergio Pérez, presidente de EVENPA: “El objetivo principal es vincular a las empresas para que se generen encuentros, negocios, acercamiento también hacia las grandes empresas, las que realmente traccionan, las tractoras que nosotros les llamamos”.

Sergio Pérez: “Tenemos el apoyo del gobernador Torres”

Durante el acto realizado en el Salón Auditorio de la Casa del Chubut los referentes empresariales y provinciales destacaron los objetivos de esta nueva edición.

Sergio Pérez, director de EVENPA y prosecretario de CIMA Patagonia, remarcó el valor del encuentro y el apoyo institucional recibido: “Las expectativas con respecto a la edición 2027 son muy buenas. Hoy vivimos una situación inédita con respecto a esta cuarta edición, porque vinimos a presentar acá a Buenos Aires, en un ámbito tan importante para nuestra provincia como lo es la Casa del Chubut. El objetivo principal es vincular a las empresas para que se generen encuentros, negocios, acercamiento también hacia las grandes empresas, las que realmente traccionan, las tractoras que nosotros les llamamos, que tienen una parte muy activa en la Patagonia, con las pymes que son las que brindan en el territorio los servicios y los bienes que necesitan esas grandes empresas para desarrollar sus diversas actividades productivas. Para nosotros poner en valor a las grandes empresas es muy importante, porque eso trae realmente que el anillo del entramado de pymes tenga trabajo. Y el hecho de que se haga en el Puerto de Madryn tiene una gran relevancia, por el tema del comercio exterior.

Esto es sumamente importante porque creemos que ahora ya no se trata solamente del mercado local y regional, sino que el mercado ahora es el mundo. Agradezco especialmente al Gobierno del Chubut porque desde la primera edición la provincia nos está apoyando. Recordemos también que el evento se llevará a cabo en la Administración Portuaria de Puerto Madryn, que depende del Gobierno Provincial, y a la Municipalidad de Puerto Madryn porque siempre nos han apoyado”.

Emiliano Viñuelas, Vicepresidente CIMA PATAGONIA: “Se habla muchísimo del RIGI y las grandes inversiones que van a venir; todas esas empresas están necesitadas de la contratación de otras pymes locales”.

Viñuelas: “Vincular a las pymes con las grandes empresas

Por su parte, Emiliano Viñuelas, vicepresidente de CIMA Patagonia y titular de Millennium Argentina, enfatizó el potencial exportador de la región y analizó el impacto del escenario económico nacional sobre las PyMEs: “Las expectativas para la edición 2027 de EVENPA son muy buenas, logramos el espacio para hacerlo en el Puerto de Madryn que coincide con esta visión que tenemos en CIMA de poder darle una proyección ya hacia el comercio exterior”.

Agregó que se encuentran “en una ciudad que tiene infraestructura portuaria, aeroportuaria, ideal como para trabajar con comercio exterior, y creemos que hay un gran potencial en toda la provincia y en la región de exportación e importación. Argentina, si quiere competir, tiene que estar actualizada en cuanto a nuevas tecnologías, equipamiento y herramientas para desarrollar a todas las pymes que brindan servicios. Hoy en día se habla muchísimo del RIGI y las grandes inversiones que van a venir; todas esas empresas están necesitadas de la contratación de otras pymes locales. Las pymes tienen que estar actualizadas y tener la capacidad para brindar las soluciones tecnológicas que estas nuevas industrias requieren”.

“Por eso pensamos a EVENPA como una herramienta para la vinculación de las pymes con las grandes empresas, las nuevas tecnologías y la transmisión del conocimiento. Hoy en día se ha generado una situación a nivel nacional que es un poco extrema, porque el RIGI ha generado grandes beneficios para estas grandes inversiones que pueden llevar adelante grandes empresas, y para las pymes no hay prácticamente nada. Si vamos a ofrecer tanto a estas grandes empresas, me parece que es fundamental también pensar en la pequeña y mediana empresa, que además es la que moviliza el trabajo, genera mayor contratación de mano de obra y moviliza el trabajo privado e industrial. Me parece un desacierto total que no haya algún beneficio o alguna atención. Creo que habría que revisar una política industrial a nivel nacional que incluya también a las pymes”, precisó.

Miguel Cereminati, Coordinador logístico EVENPA2027: “EVENPA se basa en tres pilares: exposición, la ronda de negocios y los auditorios de conferencias. Muchas empresas han elegido EVENPA para hacer lanzamientos de nuevos productos y nuevos servicios”.

Cereminati: “Las empresas eligen EVENPA para hacer lanzamientos”

A todo esto, Miguel Cereminati, Coordinador logístico EVENPA2027, recordó que “como ocurre desde el primer evento que organizamos en el 2019, nosotros siempre decimos que EVENPA se basa en tres pilares: exposición, la ronda de negocios y los auditorios de conferencias. Muchas empresas han elegido EVENPA para hacer lanzamientos de nuevos productos y nuevos servicios. La vinculación, la ronda de negocios es el corazón del evento. La ronda de negocios es el reflejo de lo que nosotros buscamos en la exposición: que se genere el vínculo y a partir de ahí siga trabajando. Las capacitaciones, charlas y la parte de instituciones del conocimiento que se dan en los auditorios. EVENPA tiene la característica de ser un evento multisectorial, y esto nos permite que nos visiten empresas abocadas a una industria y también empresas que estén buscando generar o entrar en distintas industrias o ver qué está pasando en otras industrias. Apuntamos que entre el público haya responsables de compras, tomadores de decisiones, usuarios finales, empresarios y ejecutivos. Este es el público al que apunta el evento y es la idea que tuvimos el día que arrancó el primero y que mantenemos hasta el día de hoy”.

EVENPA2027 se presentó en Casa de Chubut en Capital Federal.

Puratich: “El gobernador Torres acompaña a las empresas industriales”

Finalmente, Federico Puratich, director general de la Casa del Chubut, resaltó el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo productivo y destacó la importancia de EVENPA para las empresas patagónicas “por las oportunidades que les ofrece tanto a las grandes empresas como así también a las pymes para vincularse y generar nuevas posibilidades de negocios, mayores inversiones y puestos de trabajo para Chubut y para nuestra región. El gobernador Ignacio Torres acompaña de manera permanente a las empresas industriales de nuestra provincia, por el papel clave que desempeñan en la economía de Chubut y de la región para generar mayor actividad productiva y nuevos puestos de trabajo. Es un orgullo que un evento tan importante como EVENPA se haya presentado en Buenos Aires en la Casa del Chubut, y que además se desarrolle el año que viene en la Administración Portuaria de Puerto Madryn. Las puertas de la Casa del Chubut siempre están abiertas para ayudar a promocionar todas las potencialidades productivas de nuestra provincia y de la Patagonia”.