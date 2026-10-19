Juana Viale rompió el silencio sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, durante una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece) y llevó tranquilidad a los espectadores; todo sucedió cuando, Marcelo Bonelli, le preguntó cómo se encontraba la histórica conductora, quien atraviesa un período de recuperación.

En este marco, Juana destacó la evolución favorable de la diva y puso el foco en uno de los rasgos que la caracterizan desde siempre: su fuerte personalidad. “Cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, manifestó.

Además, la conductora dejó en claro que Mirtha sigue pendiente de lo que ocurre a su alrededor y celebró su mejoría.

La conversación tomó otro rumbo cuando Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, mencionó la posibilidad de celebrar el centenario de Legrand en esa provincia.

Fue durante ese intercambio que surgió la idea de organizar el festejo en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia; Juana se sumó a la propuesta y mencionó el estadio Mario Alberto Kempes como posible sede de la celebración.

“Bueno, los 100 años lo hacemos en Córdoba, en el Kempes”, dijo la conductora.

La conversación, también, dio lugar a recordar una frase familiar vinculada con ese destino. “La abuela, decía: Córdoba, allá vamos”, comentaron durante el intercambio.

Aunque la propuesta surgió en un tono informal, la posibilidad de celebrar allí los 100 años de Mirtha sumó un momento especial a la emisión; “La Chiqui” cumplirá un siglo de vida el 23 de febrero de 2027, una fecha significativa tanto para su familia como para el mundo del espectáculo argentino.

Leé más notas de La Opinión Austral