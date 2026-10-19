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Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), un organismo clave para la Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La propuesta generó atención por el papel que este espacio desempeña en la agenda diplomática del país, según informaron medios internacionales.

El planteo se presentó el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde la delegación estadounidense cuestionó los costos de funcionamiento del Comité y sostuvo que sus actividades se alejaron de los objetivos originales.

La intervención tuvo lugar durante una sesión en la que se aprobaron más de veinte proyectos vinculados con la descolonización. En ese marco, Washington solicitó el cierre del organismo y calificó algunas de sus tareas como un desperdicio de recursos.

La iniciativa cobra relevancia para el Gobierno argentino, ya que el C-24 examina anualmente la Cuestión Malvinas y constituye uno de los principales ámbitos multilaterales en los que el país mantiene vigente su reclamo de soberanía.

Desde 1989, el Comité funciona como un espacio en el que la Argentina expone su posición y promueve resoluciones que reconocen la existencia de una disputa con el Reino Unido e instan a ambos países a reanudar las negociaciones.

El pedido estadounidense también contrasta con las declaraciones previas del presidente Donald Trump, quien expresó su apoyo al reclamo argentino sobre las islas. Ese antecedente llevó al Gobierno nacional a renovar sus esfuerzos diplomáticos en torno a la histórica controversia.

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