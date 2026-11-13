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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunciará su resolución el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas. La decisión llega tras la conclusión de las audiencias públicas en Hamburgo el pasado 11 de noviembre, cumpliendo un cronograma procesal proyectado desde hace meses.

Hay una gran expectativa diplomática y jurídica ante un fallo de peso histórico que marcará el rumbo sobre la actividad hidrocarburífera unilateral en el Océano Atlántico Sudoccidental.

Los magistrados iniciaron la etapa de deliberación sobre un reclamo estratégico de la República Argentina, vinculado de forma directa a la defensa de su soberanía, la protección de los recursos naturales no renovables y la estabilidad de la paz en una región marcada por el antecedente bélico de 1982.

La delegación argentina representada por María Ibarzabal Murphy, Nico Schrijver, Marcelo Kohen y Mario Oyarzabal.

Planteo argentino

La representación oficial del país —integrada por expertos jurídicos, diplomáticos y funcionarios de la Cancillería— estuvo formalmente encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, quien se desempeñó como agente de la República Argentina ante el tribunal internacional.

Bajo este marco, el Estado argentino estructuró cuatro ejes de acción precautoria ante los jueces, fundamentados en los hechos y el derecho expuestos durante el proceso.

En el primer punto de sus conclusiones, la delegación nacional solicitó que el Reino Unido adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que no se realicen nuevas perforaciones para la explotación, ni se instalen infraestructuras de producción, en la Cuenca Norte de Malvinas en relación con el proyecto “Sea Lion”.

El segundo requerimiento exige frenar el aprovechamiento de datos estratégicos obtenidos de forma unilateral en la zona de controversia, pidiendo que no se utilice dicha información en detrimento de los derechos argentinos.

El tercer eje apunta a la tutela ambiental bajo los parámetros internacionales vigentes, exigiendo que el Reino Unido cese en su conducta de impedir el cumplimiento de las obligaciones de la CONVEMAR.

Finalmente, el cuarto punto busca evitar una escalada en el diferendo, demandando la abstención de otorgar nuevas autorizaciones de explotación en la plataforma continental en disputa.

Rechazo británico

En la vereda opuesta, la delegación británica liderada por su agente Sally Langrish desestimó la totalidad de los planteos realizados por Buenos Aires durante las sesiones de los días 10 y 11 de noviembre.

Amparándose en el artículo 75 del Reglamento del organismo, el escrito oficial británico invitó respetuosamente al Tribunal a rechazar todas las solicitudes de prescripción de medidas provisionales presentadas por el Estado argentino.

Con las posturas incorporadas al expediente, el organismo internacional definirá a finales de mes si ordena la suspensión preventiva del avance petrolero en la Cuenca Norte de Malvinas mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. Tras el cierre de las audiencias, la comitiva nacional advirtió que el proyecto “Sea Lion” amenaza de manera irreversible recursos estratégicos, sintetizando la urgencia de la intervención precautoria del tribunal bajo una premisa categórica en defensa de su soberanía: “Es ahora o nunca” para frenar el daño en el Atlántico Sur.