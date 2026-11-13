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En una noche marcada por los reconocimientos a las principales figuras de la televisión argentina, Esteban Trebucq dialogó con La Opinión Austral en el cierre de los Martín Fierro de Cable 2026. El periodista compartió su mirada sobre la ceremonia, destacó el premio obtenido por Eduardo Feinmann y también se refirió a la actualidad económica y política del país.

Sobre la gala, Trebucq expresó su entusiasmo por participar de una nueva edición de los premios y destacó la importancia de encontrarse con colegas y referentes del medio.

“Me encanta venir a los Martín Fierro. Siempre me invitan. A veces ganás, a veces perdés, pero lo lindo es estar acá”, señaló.

Consultado sobre los resultados de la ceremonia y la posibilidad de que hubiera ganadores cuestionados, fue contundente: “Siempre gana el mejor. Y ganó el mejor”.

En particular, destacó el reconocimiento a Eduardo Feinmann, quien recibió el Martín Fierro de Oro. Consideró que se trató de un premio merecido por su trayectoria y su lugar dentro del periodismo argentino.

“Si hay un premio merecido es el de Eduardo, sin duda. Es un hombre importante en el país y en el palo, y es una verdadera leyenda ya de la tele”, sostuvo.

Además, manifestó su alegría por el reconocimiento al conductor: “Eduardo particularmente lo re merece y me pongo muy contento por él”.

La economía argentina y el escenario político hacia las elecciones

Durante la entrevista, Trebucq también fue consultado por el dato de inflación de octubre, que se ubicó en el 2,2%. Al respecto, señaló que el índice había sido superior al del mes anterior, aunque evitó realizar una evaluación sobre la metodología de medición del organismo estadístico.

Al ampliar su mirada sobre la situación económica del país, describió un panorama complejo y cuestionó el deterioro que, a su entender, atraviesa Argentina desde hace varios años.

“La situación económica es compleja. Hace rato que está compleja. Argentina viene en debacle por lo menos hace 20 años a esta parte”, afirmó.

También se refirió al escenario político de cara a las próximas elecciones y a la posibilidad de que surja una alternativa capaz de competir con el oficialismo. Sin embargo, evitó anticipar resultados y remarcó que todavía falta tiempo para conocer cómo se organizarán los distintos espacios.

“No tengo la bola de cristal, no sé qué puede pasar sinceramente. Falta muchísimo”, expresó.

En ese sentido, recordó el escenario previo a las elecciones presidenciales que llevaron a Javier Milei a la Casa Rosada y señaló que el panorama político puede cambiar de manera significativa.

“Un año atrás, antes de que gane Milei, nadie le daba chance y terminó siendo presidente. Puede pasar cualquier cosa, es Argentina”, sostuvo.

Para Trebucq, tanto el oficialismo como la oposición todavía tienen interrogantes por resolver, especialmente en relación con las candidaturas. En ese contexto, dejó una definición sobre el presente político: “El principal rival del Gobierno es el Gobierno. Y uno de los activos del Gobierno es la oposición también”.

La visita del Papa y su rechazo a la carpa VIP

Otro de los temas abordados fue la visita del Papa, que el periodista calificó como un acontecimiento histórico para el país. En su análisis, destacó tres ejes centrales del mensaje religioso: la familia, el perdón y la vida desde la concepción.

“Un mensaje trascendente, histórico, con tres principios centrales: la familia, el perdón y la vida de la concepción”, expresó.

Además, consideró que fue uno de los acontecimientos más significativos de las últimas décadas de democracia y destacó la movilización popular que generó.

“Fue una de las más importantes y conmovedoras para mí de la democracia a esta parte”, señaló.

Sin embargo, su mirada fue diferente cuando se refirió a la polémica por la instalación de una carpa VIP para la visita. Trebucq manifestó su rechazo a ese espacio diferenciado y aseguró que ya había expresado su postura en una editorial.

“No me gustó, no me gustó nada. Me pareció innecesario, absurdo”, afirmó.

El periodista insistió en que no consideraba apropiado establecer sectores exclusivos en un acontecimiento de esas características y recordó que también estuvo presente en el lugar.

Estudiantes, su pasión para cerrar el año

En el tramo final de la entrevista, Trebucq fue consultado sobre sus proyectos para lo que resta del año. Sin adelantar nuevos desafíos profesionales, respondió con una referencia a su pasión futbolera.

“Ya está, ya se termina el año. Ya salió campeón Estudiantes, lo único que me importa, la verdad. Lo único que me importa es que salga campeón Estudiantes, nada más”, concluyó.