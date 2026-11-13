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Durante la previa de una nueva entrega de los premios Martín Fierro de Cable, Luciana Rubinska dialogó con La Opinión Austral y compartió sus expectativas para la ceremonia. La periodista llegó a la alfombra roja con poco tiempo, entre los compromisos de la noche y la emoción por una nueva nominación.

“Estoy medio a las corridas y entonces siempre me gusta venir con un poco más de tiempo, pero bien, muy contenta”, contó.

Uno de los motivos de su entusiasmo fue la posibilidad de que SportsCenter obtuviera un reconocimiento por su trabajo. Rubinska manifestó su deseo de que el programa deportivo se llevara el premio y destacó el esfuerzo del equipo a lo largo del año.

“Espero que SportsCenter sea el ganador porque me parece que se lo merece, que nos lo merecemos. El trabajo que se hace todos los años es muy bueno”, expresó.

Además, contó que había tenido la responsabilidad de conducir la ceremonia correspondiente a las categorías de radio, por lo que, después de esa experiencia, esperaba disfrutar de la noche.

“Me tocó conducir el de radio, así que eso conlleva un estrés. Ahora tengo que disfrutar, comer algo, que tengo un hambre bárbara, y pasar la noche”, comentó.

La visita del Papa: “Somos parte de una historia que se está escribiendo”

Durante la entrevista, Rubinska también compartió sus reflexiones sobre la reciente visita del Papa a la Argentina y el significado que tuvo para el país.

La periodista destacó la dimensión histórica del acontecimiento y consideró que todavía falta tomar conciencia de la trascendencia de haber recibido al Sumo Pontífice.

“Me encanta hablar de lo que dejó el Papa porque no somos conscientes de que somos parte de una historia que se está escribiendo y que el Papa eligió venir a la Argentina”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que fue una experiencia movilizadora y destacó el mensaje social y político que dejó la visita. También manifestó su expectativa de que sus palabras generen una reflexión en distintos sectores de la sociedad.

“Me parece que fue muy movilizante, que dejó además una línea social, política, que ojalá sea un reverdecer en la sociedad argentina. Me encantó”, afirmó.

Consultada sobre las repercusiones políticas del acontecimiento y las críticas que surgieron por algunos aspectos de la organización, Rubinska consideró que el mensaje del Papa excedió las diferencias entre oficialismo y oposición.

“Dejó lineamientos básicos y eso recae en todos los sectores políticos, en el Gobierno, en los que no son Gobierno, en toda la dirigencia política”, explicó.

Sin embargo, remarcó que hubo otros ejes centrales en sus palabras, especialmente vinculados al trabajo, la vida y la necesidad de comprender a los demás.

“Me parece que, por encima de eso, habló mucho del trabajo, habló mucho de la vida, habló mucho del otro, del entender al otro, ya desde la elección de los lugares que él hizo para venir. Me parece que va más allá de eso”, sostuvo.

Inflación de octubre: “Es para mirarlo con atención”

Otro de los temas abordados fue el índice de inflación de octubre, que registró una suba del 2,2%. Rubinska consideró que el dato estuvo por encima de algunas expectativas y planteó la necesidad de analizar qué sectores de la economía están siendo más afectados por los aumentos.

“Es un poquito más alto del que se esperaba”, señaló.

Además, mencionó que algunos análisis plantean la posibilidad de que ese porcentaje se mantenga en los próximos meses, aunque remarcó la importancia de observar la evolución de los precios y el comportamiento de la curva inflacionaria.

“Siempre se celebra cuando está por debajo del 2 y cuando la curva tiende a ser descendente. Así que es para mirarlo con atención y hacer un análisis más profundo de cuáles son los sectores que más están sufriendo esos aumentos”, expresó.

El cierre del año y los proyectos para 2027

En el tramo final de la charla, la periodista habló sobre sus planes para los últimos meses de 2026 y reconoció que el cierre del año llega acompañado de compromisos familiares y laborales.

“Me queda el cierre de colegio de los chicos, la preparación de los buzos para el año que viene de egresados, los cierres de mi laburo, pensar y proyectar en lo que viene”, enumeró.

También contó que ya comenzó a organizar sus próximos proyectos profesionales y que tiene propuestas para el año que viene.

“Por suerte, con propuestas, ya diagramando mi próximo año, sacando pasajes para irme de vacaciones, así que ya en sintonía de descanso”, concluyó.