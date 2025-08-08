Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cuenta regresiva llegó a su fin. Desde este sábado 9 y hasta el domingo 10 de agosto, el Tennis Club de Río Gallegos será sede de la Expo Deporte 2025. La propuesta, organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, reunirá a miles de vecinos y vecinas para disfrutar de dos jornadas repletas de actividades físicas, clínicas, charlas motivacionales, exhibiciones y espectáculos musicales.

“Es la primera vez que lo hacemos y ya tenemos más de 80 stands confirmados. La respuesta de clubes, emprendedores y vecinos fue impresionante. Nos sorprendió gratamente”, expresó Silvina Juárez, secretaria de Deportes del Municipio, en diálogo con Radio LU12 AM680.

El evento contará con invitados de primer nivel que ofrecerán clínicas y capacitaciones abiertas a toda la comunidad. Entre ellos, se destacan tres figuras centrales del deporte argentino: Marcos Milinkovic, histórico capitán de la Selección de Vóley; Matías Lucuix, entrenador de la Selección Argentina de Futsal; y Esteban Pizzi, preparador físico de AFA y director de Deportes Amateur de Boca Juniors.

Además de las actividades con estos referentes, habrá clases de skate a cargo del instructor Rafa Martínez, exhibiciones de gimnasios, propuestas interactivas, una feria deportiva con indumentaria, accesorios, suplementos y equipamiento, y espectáculos musicales que pondrán el broche de oro a cada jornada.

Agenda de actividades principales

La grilla oficial indica que las actividades centrales se desarrollarán en la cancha Nº3 del Tennis Club, mientras que las clases al aire libre se realizarán en el exterior del predio. A continuación, el repaso de los horarios imperdibles para este fin de semana:

Sábado 9

13:00 hs – Clínica de Vóley con Marcos Milinkovic

– Clínica de Vóley con 18:00 hs – Clínica de Futsal con Matías Lucuix

– Clínica de Futsal con 19:30 hs – Show musical de cierre con Caloventores

– Show musical de cierre con 14:00 a 17:00 hs – Clases de skate con Rafa Martínez (aire libre)

Domingo 10

14:00 hs – Clínica “Deporte en equipo” con el Lic. Esteban Pizzi

– Clínica “Deporte en equipo” con el 17:30 hs – Cierre musical con la banda Caídos

– Cierre musical con la banda 14:00 a 17:00 hs – Clases de skate con Rafa Martínez (aire libre)

Estas actividades serán complementadas por decenas de propuestas de instituciones locales, como clases abiertas, exhibiciones de gimnasia artística, demostraciones de deportes adaptados y presentaciones de escuelas y clubes barriales que compartirán su trabajo con el público.

Desde la organización remarcaron que el objetivo de la Expo es mostrar el abanico completo de ofertas deportivas que existen en la ciudad, tanto desde el ámbito público como privado, y fortalecer los lazos entre instituciones, clubes, comerciantes, profesores y familias.

“Queremos que todos puedan ver lo que se hace en Río Gallegos y que encuentren una actividad que los motive. Este evento también visibiliza a los pequeños emprendedores del rubro, a los que fabrican o venden productos deportivos y quizás no tienen tanta visibilidad. Muchos de ellos no están en el centro, pero también son parte del ecosistema deportivo local”, explicó Juárez.

En paralelo, la funcionaria también anticipó que, una vez finalizada la Expo, el lunes 11 se abrirán las inscripciones para los Juegos Riogalleguenses 2025, una competencia destinada a jóvenes en categorías sub-14 y sub-16, tanto masculino como femenino. “Queremos que nadie quede afuera. Es una franja etaria que no estaba contemplada por otros programas y que necesita su espacio”, dijo.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio a distintas disciplinas y actores del deporte local, combinando instancias recreativas, formativas y comerciales.