Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La minería argentina cerró el año 2025 con un sólido crecimiento en sus ventas al exterior. Durante diciembre, el sector exportó USD 594 millones, lo que representa una suba del 10,6% respecto al mismo mes del año anterior.

En el balance anual, las exportaciones totales alcanzaron los USD 6.037 millones. Esta cifra marca un incremento del 29,2% en comparación con el acumulado de 2024.

El peso de las provincias mineras

Cinco provincias concentraron casi la totalidad de estas ventas. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta explicaron el 98,4% de las exportaciones mineras del país a lo largo del año.

Para estas jurisdicciones, la minería es el motor principal de su comercio exterior. En promedio, 8 de cada 10 dólares que estas provincias exportan provienen de la actividad minera.

Durante diciembre, el impacto fue dispar según la región:

Catamarca: 95,1% de sus exportaciones fueron minerales.

Santa Cruz: 94,2% de sus ventas correspondieron al sector.

San Juan: la minería representó el 86,3%.

Jujuy: alcanzó el 69,8%.

Salta: el sector explicó el 43,4% de sus envíos.

La minería es clave para la economía regional de Santa Cruz.

Récord histórico en Santa Cruz

Santa Cruz se consolidó como la principal provincia exportadora de minerales. En diciembre registró ventas por USD 279 millones, el nivel más alto para ese mes desde que se tiene registro.

La provincia aumentó sus exportaciones un 33,2% anual en 2025. El sector minero fue responsable del 86,2% de todos los productos que Santa Cruz vendió al mundo durante el año pasado.

La producción santacruceña se enfoca casi exclusivamente en metales. El oro lideró las ventas con el 77,3% del total, seguido por la plata con un 22,3%.