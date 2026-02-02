Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ganar el premio a “Álbum del Año”, en los Grammy, con un disco íntegramente en español; “Debí tirar más fotos” coronó una noche histórica, en la que el cantante puertorriqueño aprovechó el escenario para enviar un fuerte mensaje político y social.

El álbum, lanzado a comienzos de 2025, es una declaración de identidad; a lo largo de sus canciones, el artista reinterpreta la bomba, la plena y el reggaetón desde una mirada contemporánea, sin renunciar a sus raíces boricuas; ese cruce entre tradición y modernidad, fue clave para que el proyecto trascendiera el circuito latino y se impusiera en la categoría más prestigiosa de los Premios Grammy.

Bad Bunny llegó a la ceremonia con seis nominaciones, entre ellas: “Grabación del Año”, “Canción del Año” y “Mejor Álbum de Música Urbana”; antes del show televisado, ya había obtenido el reconocimiento a “Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”, anticipando una noche favorable; más tarde, durante la gala central, sumó el premio a “Mejor Álbum Urbano” y, finalmente, el máximo galardón de la noche.

El triunfo coronó un año excepcional para el artista, que volvió a ubicarse entre los músicos más escuchados del mundo según plataformas de streaming y agotó entradas en cada parada de su gira internacional.

El discurso de Bad Bunny contra las políticas migratorias de Estados Unidos

Lejos de limitarse a un agradecimiento formal, Bad Bunny utilizó el escenario para enviar un mensaje político y social que resonó a nivel mundial; tras recibir uno de sus premios, cuestionó las políticas migratorias impulsadas durante la presidencia de Donald Trump y apuntó, directamente, contra el accionar del ICE.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su patria para seguir sus sueños”, manifestó, ante una audiencia global; tras estos dichos, fue aún más contundente. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos americanos”, lanzó.

No es la primera vez que Bad Bunny toma una postura pública frente a temas sociales; en 2025, el artista había decidido excluir a Estados Unidos de su gira, por temor a que sus seguidores fueran víctimas de redadas migratorias en las inmediaciones de los shows; ese antecedente le dio aún más peso a su intervención en los Grammy, donde insistió en que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.

El gesto fue leído por analistas culturales como una señal del nuevo rol que ocupan los artistas latinos en la industria: figuras capaces de disputar sentido, visibilidad y agenda política desde los escenarios más influyentes del mundo.

El triunfo de “Debí tirar más fotos” no solo representa un logro personal para Bad Bunny, sino, también, un avance simbólico para la música en español dentro de la industria anglosajona; por primera vez, un álbum sin canciones en inglés se impuso en la categoría principal de los Grammy, consolidando un cambio de época en el que, las barreras lingüísticas, pierden peso frente al impacto cultural y artístico.

