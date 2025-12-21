Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de Argentina publicó el “Informe Mensual Exportaciones

Mineras de Argentina“, correspondiente a diciembre del 2025.

El escrito, al que accedió La Opinión Austral, precisó que los giros comerciales de Argentina a los mercados del mundo en noviembre de 2025 totalizaron USD 519 millones, acumulando un total de “USD 5.406 millones durante los primeros 11 meses del 2025 y superando en un 16% los niveles de exportaciones mineras de todo 2024 a un mes de finalizar 2025″.

Dados estos montos, las “comercializaciones de productos mineros significaron el 7,6% de las exportaciones totales argentinas en noviembre de 2025 y el 6,9% en el acumulado de los primeros 11 meses de 2025″.

El informe señaló que “esto es equivalente a una caída interanual en valores de 0,2% para el mes de noviembre y un incremento interanual del 30,7% para el acumulado del año”, mientras que “el acumulado de 2025 se sitúa un 56,6% por encima del nivel promedio de 2010 – 2024 en estos meses.

Con estos datos, “las exportaciones mineras del período enero-noviembre son récord histórico para el país, superando el nivel de 2011 (USD 4.489 millones) para el acumulado de los primeros 11 meses del año“.

Minerales metalíferos

Regresando a noviembre de 2025, se indicó que “USD 434 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que representó un aumento interanual de 2,0% respecto al mismo mes de 2024 para esta categoría”.

Se destacó la “participación del oro con USD 365 millones (70% del total exportado) y la plata con USD 58 millones (11% del total). De los restantes, USD 10 millones (2% del total exportado) fueron explicados por otros minerales metalíferos (plomo mayormente)”.

Oro

Continuando con el informe oficial, el valor de las “exportaciones de oro presentaron un incremento interanual del 12,5% (41 millones más que en 2024), explicado por una suba en los precios internacionales y también por un aumento en los volúmenes exportados del 30%”.

Asimismo, las “exportaciones de plata en el mes analizado cayeron un 36,9% interanual (34 millones menos que en 2024), explicado por una disminución en los volúmenes exportados del 48%“.

“En el acumulado de los primeros 11 meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por USD 4.458 millones. Esto implica un incremento interanual del 30,6%, donde el oro aportó USD 3.700 millones (68% del total exportado), la plata USD 675 millones (12% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos USD 83 millones (2% del total exportado)”, se indicó.

La minería de Santa Cruz es la mayor productora de oro y plata de Argentina. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el mes analizado, el “litio fue exportado por un total de USD 74 millones, lo que implicó una caída interanual en los montos exportados de 8%”, ocupó la posición número dos de los mienrales más comercializados.

Así,”explicó el 14,3% de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis. Esta caída interanual del valor exportado fue explicada por una disminución en los volúmenes exportados del 9% y también por una disminución en los precios internacionales”.

Destinos

Principales destinos para las ventas fueron Suiza, Estados Unidos, China y Canadá explicaron en noviembre el 78% (USD 403 millones) de los destinos de las exportaciones mineras totales, mientras que en el acumulado del año este porcentaje alcanzó el 76% (USD 4.098 millones) para los países seleccionados.

“Las exportaciones mineras hacia estos 4 países estuvieron explicadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron, para este grupo, el 84% del total de las ventas mineras al exterior en noviembre así como también el 84% en los primeros 11 meses del año”, señaló el informe.

A su vez, “estos 4 destinos explicaron el 77% de las exportaciones metalíferas totales en los primeros 11 meses de 2025. El 23% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como destino principalmente los países India, Corea del Sur, Alemania, Bélgica y Brasil”.

Se destaca que Estados Unidos disminuyó su participación en las exportaciones de litio un 22% en los primeros 11 meses de 2025 respecto al mismo periodo del 2024, así como que Alemania incrementó su participación en un 39% en el mismo período seleccionado.