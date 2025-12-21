Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de Argentina publicó el “Informe Mensual Exportaciones
Mineras de Argentina“, correspondiente a diciembre del 2025.
El escrito, al que accedió La Opinión Austral, precisó que los giros comerciales de Argentina a los mercados del mundo en noviembre de 2025 totalizaron USD 519 millones, acumulando un total de “USD 5.406 millones durante los primeros 11 meses del 2025 y superando en un 16% los niveles de exportaciones mineras de todo 2024 a un mes de finalizar 2025″.
Dados estos montos, las “comercializaciones de productos mineros significaron el 7,6% de las exportaciones totales argentinas en noviembre de 2025 y el 6,9% en el acumulado de los primeros 11 meses de 2025″.
El informe señaló que “esto es equivalente a una caída interanual en valores de 0,2% para el mes de noviembre y un incremento interanual del 30,7% para el acumulado del año”, mientras que “el acumulado de 2025 se sitúa un 56,6% por encima del nivel promedio de 2010 – 2024 en estos meses.
Con estos datos, “las exportaciones mineras del período enero-noviembre son récord histórico para el país, superando el nivel de 2011 (USD 4.489 millones) para el acumulado de los primeros 11 meses del año“.
Minerales metalíferos
Regresando a noviembre de 2025, se indicó que “USD 434 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que representó un aumento interanual de 2,0% respecto al mismo mes de 2024 para esta categoría”.
Se destacó la “participación del oro con USD 365 millones (70% del total exportado) y la plata con USD 58 millones (11% del total). De los restantes, USD 10 millones (2% del total exportado) fueron explicados por otros minerales metalíferos (plomo mayormente)”.
Oro
Continuando con el informe oficial, el valor de las “exportaciones de oro presentaron un incremento interanual del 12,5% (41 millones más que en 2024), explicado por una suba en los precios internacionales y también por un aumento en los volúmenes exportados del 30%”.
Asimismo, las “exportaciones de plata en el mes analizado cayeron un 36,9% interanual (34 millones menos que en 2024), explicado por una disminución en los volúmenes exportados del 48%“.
“En el acumulado de los primeros 11 meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por USD 4.458 millones. Esto implica un incremento interanual del 30,6%, donde el oro aportó USD 3.700 millones (68% del total exportado), la plata USD 675 millones (12% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos USD 83 millones (2% del total exportado)”, se indicó.
En el mes analizado, el “litio fue exportado por un total de USD 74 millones, lo que implicó una caída interanual en los montos exportados de 8%”, ocupó la posición número dos de los mienrales más comercializados.
Así,”explicó el 14,3% de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis. Esta caída interanual del valor exportado fue explicada por una disminución en los volúmenes exportados del 9% y también por una disminución en los precios internacionales”.
Destinos
Principales destinos para las ventas fueron Suiza, Estados Unidos, China y Canadá explicaron en noviembre el 78% (USD 403 millones) de los destinos de las exportaciones mineras totales, mientras que en el acumulado del año este porcentaje alcanzó el 76% (USD 4.098 millones) para los países seleccionados.
“Las exportaciones mineras hacia estos 4 países estuvieron explicadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron, para este grupo, el 84% del total de las ventas mineras al exterior en noviembre así como también el 84% en los primeros 11 meses del año”, señaló el informe.
A su vez, “estos 4 destinos explicaron el 77% de las exportaciones metalíferas totales en los primeros 11 meses de 2025. El 23% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como destino principalmente los países India, Corea del Sur, Alemania, Bélgica y Brasil”.
Se destaca que Estados Unidos disminuyó su participación en las exportaciones de litio un 22% en los primeros 11 meses de 2025 respecto al mismo periodo del 2024, así como que Alemania incrementó su participación en un 39% en el mismo período seleccionado.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario