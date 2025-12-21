Tras de la pelea en Párense de Manos, el nieto de Carlos Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa Tras la pelea en el estadio de Huracán, Agustín Monzón, quien enfrentó a Franco Bonavena, protagonizó un emotivo momento fuera del ring. El nieto de Carlos Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, bailarina y expareja de Fernando Báez Sosa, ante la ovación del público.

Luego de su derrota en Párense de Manos III, Agustín Monzón, nieto del legendario Carlos Monzón, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al pedirle formalmente ser novios a Julieta Rossi, bailarina y expareja de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell hace cinco años.

El combate, que enfrentó a dos apellidos históricos del boxeo argentino, terminó con la victoria de Franco Bonavena, nieto del recordado “Ringo”, quien se impuso por decisión de los jueces. Tras el cruce, ambos boxeadores chocaron los puños en señal de respeto, destacando la importancia simbólica del duelo.

Lejos de mostrarse abatido por el resultado, Monzón tomó el micrófono en el estadio de Huracán y dejó un mensaje cargado de emoción. “No hay Bonavena sin Monzón, no hay Monzón sin Bonavena. Esto no es una competencia, es una unión que marca la historia del boxeo argentino”, expresó ante el público.

Acto seguido, el joven dejó de lado el plano deportivo y sorprendió a todos con una declaración personal. “Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”, dijo. Minutos después, Rossi subió al ring, lo abrazó y sellaron el momento con un beso que desató la ovación del público.

Quién es Julieta Rossi

A sus 23 años, Julieta Rossi se consolidó como una de las referentes de la danza urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Especializada en reggaetón, urbano, heels y femme style, desarrolla su carrera como bailarina y docente en estudios reconocidos, además de participar en shows, videoclips y eventos artísticos de primer nivel.

Su presencia en redes sociales es otro de sus fuertes: sus coreografías superan el millón de reproducciones y su comunidad de seguidores alcanza los 380 mil usuarios, posicionándola como una figura influyente dentro del circuito artístico joven.

Rossi compartió escenario con artistas como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna, y recientemente formó parte de los Premios Ídolo 2025, lo que reforzó su proyección profesional.

La vida de Julieta Rossi quedó profundamente atravesada por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Tras el hecho, optó por atravesar el duelo de manera privada, alejándose de la exposición mediática, sin participar del juicio ni del documental sobre el caso.

En ese proceso, la danza se convirtió en su refugio emocional y en la herramienta que le permitió reconstruirse. En 2023 viajó por primera vez a Los Ángeles para capacitarse en el prestigioso Millennium Dance Complex, experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. En 2024 regresó a la ciudad californiana para continuar su formación, reafirmando su compromiso artístico.

Hoy, Rossi transita una etapa de crecimiento personal y profesional, mientras que su relación con Agustín Monzón se hizo pública en un escenario inesperado, en medio de un evento deportivo que terminó convirtiéndose en una historia de amor y superación.