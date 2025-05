F1: Horacio Marín aclaró por qué dijo que Colapinto debutará en “Imola” con Alpine Tras el comentario que encendió las redes, el CEO de YPF, Horacio Marín, explicó por qué mencionó a Imola como posible escenario del debut de Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1. Asegura que fue solo una intuición y no una información oficial.

Luego del revuelo que generó su frase “en Imola” durante una entrevista televisiva, Horacio Marín, CEO de YPF, explicó por qué mencionó esa sede como posible escenario para el debut de Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1. En una reciente charla con el periodista Esteban Trebucq en La Nación+, Marín aclaró que no tiene información oficial y compartió una anécdota personal para poner en contexto su comentario.

“Déjame contar una anécdota. Cuando lo conocí a Franco el año pasado, le pregunté: ‘¿Cuándo vas a debutar?’. Me dijo el 26. Yo le respondí: ‘Olvidate, vas a debutar la otra semana’. Me preguntó por qué. Y le dije: ‘Porque el flaco que está ahí va a despistar, va a romper el auto y te van a llamar’. El martes siguiente me escribe: ‘¿Cómo sabías?’… Ojalá hubiese comprado un billete de lotería”, relató el ejecutivo entre risas.

Con esa historia, Marín quiso explicar que su mención de “Imola” fue más una expresión de deseo o corazonada que una filtración oficial:

“Es lo mismo: yo digo que espero que corra en Imola. Y si llega a correr, me va a llamar Franco”, dijo

Y agregó: “¿Cómo voy a tener el dato? ¡Soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto!”.

Además, destacó que, aunque YPF es uno de los principales sponsors del piloto argentino, no mantiene un contacto constante con él:

“Por más que sea la cara de la empresa, yo no estoy todo el día en contacto con Franco. Es muy macanudo, pero no hablo con él todo el tiempo”.

El comentario que se volvió viral

El revuelo comenzó unas horas antes, cuando Marín fue entrevistado por Eduardo Feinmann en América TV. Al ser consultado sobre Colapinto, intentó esquivar la pregunta con evasivas, pero un micrófono abierto captó su frase fuera de cámara: “En Imola”. Ese detalle no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Desde entonces, las especulaciones sobre el debut de Colapinto con el equipo Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romaña 2025 no han parado de crecer. Si bien no hay confirmación oficial ni de Alpine ni del entorno del piloto, la expectativa de los fanáticos argentinos es cada vez mayor.

Con 21 años y una destacada carrera en categorías formativas, Franco Colapinto es una de las máximas promesas del automovilismo argentino, y su llegada a la Fórmula 1 parece cada vez más cercana.