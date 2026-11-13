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En el marco de la cobertura especial de La Opinión Austral por la 30.ª edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica TV, dialogó con este medio y realizó un balance de una noche que calificó como una de las más importantes para la señal.

El canal obtuvo tres estatuillas en las categorías Noticiero diurno, Servicios e Interés general, con los programas Siempre Noticias, El Defensor y Duro de Callar, respectivamente. Para Pedrini, los reconocimientos representan un respaldo a espacios fundamentales de la programación y al trabajo colectivo que sostiene la emisora.

“Estamos muy felices. Fue una gran noche. Después de mucho tiempo logramos tres premios, que son casi quirúrgicos, neurálgicos de la programación”, expresó. En esa línea, destacó a Duro de Callar, conducido por Tomás Méndez, al que definió como “la celebración del prime time”.

También hizo hincapié en la distinción para Siempre Noticias, ciclo encabezado por Liliana Caruso y Germán “Pampa” Mónaco. “Para nosotros, el noticiero es la forma que tenemos de contar. No tenemos interlocutores que sean editorialistas, contamos lo que pasa, no lo que queremos que pase”, sostuvo.

Festejo en la mesa de Crónica TV: Hugo Ferrer, director del Grupo Crónica; Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica TV; Marcelo Carbone, vicepresidente de Grupo Olmos, con Facundo y Adrián Frascino.

La tercera estatuilla correspondió a El Defensor, el programa de Adrián Frascino. Pedrini resaltó el valor de visibilizar a sectores sociales que, según consideró, suelen quedar relegados de la agenda pública. “Forma parte de esa Argentina que el pueblo no negocia, que son los jubilados. Es parte de ese sector social que nunca tiene lobby, ni los pibes ni los jubilados”, señaló.

El orgullo por el equipo y los desafíos que vienen

Con 15 años de trayectoria en Crónica TV y cinco participando de decisiones estratégicas, Pedrini repasó su recorrido dentro de la empresa y valoró la transformación que experimentó la señal desde la llegada del Grupo Olmos: “Estoy profundamente orgulloso de la familia que está delante de cámara y, sobre todo, de la que está detrás”.

Al referirse a la identidad de la emisora y a su manera de entender el periodismo, reivindicó el espíritu que caracteriza al canal. “La historia, desde el punto de vista de Crónica, es la historia del coraje. Y nosotros ganamos las cosas a través del coraje”, manifestó.

Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV, en su entrevista con Fernando Zabala, periodista de La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

De cara al próximo año, expresó su deseo de consolidar el proyecto y continuar fortaleciendo la programación. Entre las novedades, mencionó la inauguración de un nuevo estudio, que comenzó a funcionar una semana antes de la ceremonia. “Estamos estrenando un estudio nuevo. Trabajar sobre el cómo es una buena forma de fortalecer el qué”, precisó.

La visita del papa y el mensaje de fraternidad

Durante la entrevista, Pedrini también compartió su reflexión sobre la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y el significado de su mensaje en el contexto social y político del país: “Me parece que es el regreso a una pauta cultural que es volver a lo sagrado. Creo que el pacto social que viene tiene mucho que ver con la fraternidad”.

En su análisis, opinó que la sociedad argentina lleva años atravesada por posiciones enfrentadas entre quienes priorizan la libertad y quienes defienden la igualdad. Frente a esa división, consideró que la fraternidad puede convertirse en un punto de encuentro. “Yo creo que la fraternidad salió a desempatar”, aseveró.

Además, describió un escenario de tensiones y distanciamiento social, en el que conviven las frustraciones económicas con la falta de consensos. Para el directivo, el mensaje del Pontífice representa una oportunidad para recuperar valores vinculados con la misericordia y la reconciliación.

“Es una forma de entendernos a través de la misericordia que perdimos de un tiempo a esta parte y que ojalá nos ayude a perdonarnos”, dijo el comunicador. Finalmente, planteó el papel que pueden asumir los medios en ese proceso: “Ojalá Crónica contribuya a esta pacificación social y forme parte de un dispositivo de solidaridad que siempre empiece de abajo hacia arriba”.

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