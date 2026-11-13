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Crónica TV tuvo una destacada participación en los Martín Fierro de Cable 2026, donde obtuvo tres premios durante la gala celebrada este jueves en el Goldencenter de la Costanera porteña. La ceremonia contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, y fue transmitida por A24.
El primer reconocimiento de la noche llegó para Siempre Noticias, ciclo encabezado por Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso, que se impuso en la categoría Noticiero diurno. En esa terna compitió con Otra mañana, de Antonio Laje (A24), y Tempraneros, de Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).
Más tarde, El Defensor, conducido por Adrián Frascino, consiguió la estatuilla en De Servicios. El programa superó a Fenómenos, de José Bianco y Matías Bertolotti (TN); Las tardes de Pink, de Judith Casal (KZO), y Transición 2030, de Catalina de Elía (A24).
La tercera distinción fue para Duro de Callar, el ciclo de Tomás Méndez, que ganó en Interés general. En esa categoría se enfrentó a Basta Baby, de Baby Etchecopar (A24), y Redespiertos, de Guido Martínez (TN).
Además de los tres galardones, Crónica TV contó con otras nominaciones en distintos rubros:
- Noticiero central: Tierra de Nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez
- Producción integral: Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo
- Labor conducción masculina: Esteban Godoy, por Último Momento – Domingo
- Labor periodística masculina: Ernesto Hadida, por Tiempo Real
- Cronista / Movilero: Cristian Eche
- Columnista policial / Judicial: Lucas Occhipinti, por Siempre Noticias
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