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Crónica TV tuvo una destacada participación en los Martín Fierro de Cable 2026, donde obtuvo tres premios durante la gala celebrada este jueves en el Goldencenter de la Costanera porteña. La ceremonia contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, y fue transmitida por A24.

El primer reconocimiento de la noche llegó para Siempre Noticias, ciclo encabezado por Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso, que se impuso en la categoría Noticiero diurno. En esa terna compitió con Otra mañana, de Antonio Laje (A24), y Tempraneros, de Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).

El Defensor, el programa de Adrián Frascino, que se quedó con la terna De Servicios. (Foto: Nahuel Ventura/Crónica).

Más tarde, El Defensor, conducido por Adrián Frascino, consiguió la estatuilla en De Servicios. El programa superó a Fenómenos, de José Bianco y Matías Bertolotti (TN); Las tardes de Pink, de Judith Casal (KZO), y Transición 2030, de Catalina de Elía (A24).

Duro de Callar, el ciclo de Tomás Méndez, se llevó la estatuilla por Interés general.(Foto: Nahuel Ventura/Crónica).

La tercera distinción fue para Duro de Callar, el ciclo de Tomás Méndez, que ganó en Interés general. En esa categoría se enfrentó a Basta Baby, de Baby Etchecopar (A24), y Redespiertos, de Guido Martínez (TN).

Directivos y equipo de Grupo Crónica en los Martín Fierro de Cable 2026. Beto Thaler, jefe de Arte Electrónico de Grupo Crónica; Jorge Ghigliazza, jefe de Turno Mañana de Crónica TV; Hugo Ferrer, director de La Opinión Austral; Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica TV; Marcelo Carbone, vicepresidente de Grupo Olmos; Alicia Canga, directora ejecutiva de Nefra para Latinoamérica; Natalia Olmos, directora de Medios de Grupo Crónica; Horacio Minotti, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Crónica; Verónica Crespo, subdirectora de Noticias de Crónica TV, y Valentina Tellis, jefa de Turno Tarde de Crónica TV.

Además de los tres galardones, Crónica TV contó con otras nominaciones en distintos rubros:

Noticiero central : Tierra de Nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez

: Tierra de Nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez Producción integral : Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo

: Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo Labor conducción masculina : Esteban Godoy, por Último Momento – Domingo

: Esteban Godoy, por Último Momento – Domingo Labor periodística masculina : Ernesto Hadida, por Tiempo Real

: Ernesto Hadida, por Tiempo Real Cronista / Movilero : Cristian Eche

: Cristian Eche Columnista policial / Judicial: Lucas Occhipinti, por Siempre Noticias

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