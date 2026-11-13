Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La periodista deportiva Ángela Lerena participó de la edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable, donde estuvo nominada junto al equipo de TNT Data Sports, de TNT Sports, en la categoría Periodístico Deportivo.

Durante la ceremonia, dialogó con La Opinión Austral, que realizó una cobertura especial del evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Lerena llegó acompañada por su marido, Alejandro Bercovich, quien también estuvo nominado por su trabajo. “Estoy contenta, ilusionada. Acá con mi marido Alejandro, los dos nominados cada uno por su laburo, así que feliz de la vida, con linda expectativa”, expresó.

Contó que ninguno de los dos tiene cábalas para la ceremonia y que eligieron sus atuendos sin coordinar los colores. “Nos preguntaron, de hecho ni siquiera nos vestimos de colores parecidos. Vinimos así, sin cábalas, a esperar a ver qué pasa”, comentó.

El futuro de la Selección argentina y la continuidad de Scaloni

La periodista analizó igualmente el presente del seleccionado nacional, luego de la confirmación de Lionel Scaloni de que continuará como entrenador hasta 2030, y anticipó el partido frente a Uruguay.

“Lindísimo que confirme Scaloni, lindísima la emoción que se vivió cuando él lo anunció”, manifestó. Además, consideró que el equipo atraviesa una etapa positiva de renovación, con futbolistas jóvenes que comienzan a consolidarse.

“Creo que la Selección, más allá de que vamos a llorar a Messi siempre el resto de nuestras vidas, está en una etapa muy linda de renovación. Está muy bien hecho el laburo de conocer chicos nuevos, desde ‘Nico’ Paz, el ‘Colo’ Barco, Giuliano Simeone, Matías Fernández y Julián Álvarez, Mac Allister, que ya venían laburando. Son grandes, son jóvenes, pero ya venían laburando”, señaló.

Asimismo, se mostró ilusionada con el futuro del equipo incluso después de la etapa de Lionel Messi: “Creo que se nos presenta un futuro muy lindo sin Messi también”.

Por último, se animó a elegir quién debería llevar la camiseta número 10 cuando llegue el momento de tomar la posta del capitán argentino. Su respuesta fue contundente: “Para mí ‘Nico’ Paz, seguro”.

Leé más notas de La Opinión Austral