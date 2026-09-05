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Alberto Iribarne, dirigente de extensa trayectoria dentro del peronismo y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner, murió este sábado a los 75 años. La noticia fue comunicada por sus familiares, quienes destacaron su compromiso político, sus convicciones y su calidad humana.

Iribarne desarrolló una prolongada carrera en la función pública y ocupó distintos cargos de relevancia institucional. Fue diputado nacional y participó como convencional constituyente durante la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner asumió al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde donde tuvo participación en una etapa de importantes transformaciones dentro de la estructura judicial y del Estado nacional.

Años más tarde continuó vinculado a la actividad pública desde el ámbito diplomático. Entre 2020 y 2023 se desempeñó como embajador argentino ante la República Oriental del Uruguay.

El recuerdo de su familia

Tras conocerse el fallecimiento, sus hijos difundieron un mensaje en el que resaltaron especialmente la dimensión personal de Iribarne y su compromiso a lo largo de su vida.

“Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”, expresaron sus familiares.

También destacaron la manera en que asumió sus distintas responsabilidades públicas y señalaron que lo hizo “con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales”.

En el mensaje de despedida, la familia puso el foco en su legado personal por encima de los cargos que ocupó: “Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino”.

La despedida de dirigentes

La noticia provocó repercusiones dentro del peronismo, donde distintos dirigentes recordaron a Iribarne y expresaron sus condolencias a sus familiares y allegados.

El ex ministro del Interior Aníbal Fernández lo despidió públicamente con un breve mensaje: “Que Dios te bendiga querido amigo”.

Por su parte, el diputado nacional y ex ministro de Defensa Agustín Rossi destacó su trayectoria política y su pertenencia al peronismo. “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomía”, escribió.

Rossi acompañó su mensaje con un saludo para sus familiares y para quienes compartieron con Iribarne su recorrido político.