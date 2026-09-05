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El Gobierno de Javier Milei difundió este viernes el listado de 45 personas y empresas sancionadas por su participación directa o indirecta en actividades vinculadas con la explotación petrolera en las islas Malvinas, bajo administración británica.

La medida alcanza a firmas que participan en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago, además de accionistas, ejecutivos, directores, proveedores de infraestructura y servicios y asesores corporativos.

Según el documento difundido por el Gobierno, las compañías que cuentan con licencias para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las islas son consideradas “ilegítimas licenciatarias” por el Estado argentino, debido a que esas operaciones se realizan sin autorización de Buenos Aires en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

Qué sanciones aplicará el Gobierno argentino

Las medidas establecen distintas restricciones para las personas y empresas incluidas en el listado. Entre ellas se encuentran prohibiciones para operar en Argentina, limitaciones financieras e impedimentos para participar en licitaciones o acceder a permisos vinculados con el sector energético.

En el caso de las personas físicas, también se contemplan restricciones para ingresar al país o mantener vínculos comerciales con empresas locales.

El Gobierno sostuvo que el objetivo es “desincentivar la explotación unilateral” de los recursos naturales en la zona de las islas Malvinas, dentro de una política que busca reforzar la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el Atlántico Sur.

El listado reúne compañías de distintos países y personas vinculadas a sus estructuras accionarias. Entre ellas aparecen empresas británicas, israelíes, canadienses, estadounidenses, danesas, suecas, sudafricanas, neerlandesas y de otros territorios.

Las empresas consideradas “ilegítimas licenciatarias”

Entre las compañías alcanzadas por la medida figuran algunas de las firmas que participan de manera directa en la exploración y eventual explotación petrolera en las islas.

El documento identifica como “ilegítimas licenciatarias” a:

Navitas Petroleum Development and Production Limited , del Reino Unido.

, del Reino Unido. Navitas Petroleum Atlantic Limited , del Reino Unido.

, del Reino Unido. Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited , del Reino Unido.

, del Reino Unido. Rockhopper Exploration (Oil) Limited , del Reino Unido.

, del Reino Unido. JHI Associates Inc. , de Canadá.

, de Canadá. JHI Falklands Inc. , de Canadá.

, de Canadá. Borders & Southern Falkland Islands Limited, del Reino Unido.

A estas empresas se suman accionistas y firmas relacionadas con sus estructuras societarias, además de compañías que, de acuerdo con el listado oficial, brindan infraestructura o servicios estratégicos para las actividades desarrolladas en el área.

Navitas Petroleum y sus accionistas

Dentro del grupo vinculado con Navitas Petroleum, el Gobierno incluyó a accionistas y personas relacionadas con la compañía.

La lista contempla a Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd, Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd, The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Ltd y Meitav Investment House Ltd.

También fueron incorporadas personas identificadas como accionistas de Navitas Petroleum LP: Gideon Abraham Tadmor Cohen, Yacob Katz, Jonathan Akiva Sternberg, Boaz Yoel Cohen Tadmor y Amit Kornhauser.

La clasificación utilizada en el documento diferencia entre las empresas señaladas como licenciatarias y quienes participan de sus estructuras accionarias.

Rockhopper Exploration y la estructura de accionistas

Otra de las compañías centrales del listado es Rockhopper Exploration, vinculada a actividades hidrocarburíferas en las islas.

Además de Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, aparecen como accionistas Noked Capital Ltd, Aedos Advisers (London) LLP, Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) e Ion Fund Management Ltd.

El documento también incluye a Samuel Moody y William Rees Perry, ambos identificados como accionistas de Rockhopper Exploration PLC.

Borders & Southern también quedó alcanzada

El listado incluye además a Borders & Southern, a través de distintos accionistas y vinculaciones empresariales.

Entre ellos aparecen Alan Brimacombe, Zila Corporation, Interactive Investor Limited, Mr H Mason, Mr Newlands, Mrs Newlands, Hargreaves Lansdown Asset Management Limited y Halifax Share Dealing Clients.

La nómina identifica el origen de cada uno de estos actores según la información consignada en el documento, con presencia del Reino Unido, Canadá, las Islas Vírgenes Británicas y otros países.

JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas

Otro de los grupos incluidos está relacionado con JHI Associates Inc. y JHI Falklands Inc., ambas señaladas como “ilegítimas licenciatarias” y radicadas en Canadá.

La compañía Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd figura como accionista única de JHI. A su vez, el listado incorpora a CIBC Asset Mgt., Canaccord Genuity Limited, Avanza Bank Holding AB, Moshe Peterburg, Askar Alshinbayev, Coronation Fund y Westmount Energy Limited como accionistas de Eco.

De esta manera, la sanción no se limita a las empresas que aparecen directamente asociadas con las licencias, sino que también alcanza a distintos actores que forman parte de sus estructuras de propiedad.

Proveedores de infraestructura y servicios

La medida también alcanza a empresas que, según el documento, tienen participación en la infraestructura o en la prestación de servicios vinculados con las operaciones hidrocarburíferas.

Entre ellas aparece Noble Corporation, identificada como “proveedor estratégico de infraestructura”.

También fueron incluidos AP Moller Holding A/S, First Eagle Investment Management LLC, Vanguard Portfolio Management LLC y Dimensional Fund Advisors LP, en función de sus participaciones accionarias vinculadas con Noble Corporation y Seatrium Limited.

En el listado también figura Bristow Group Inc., a través de la estructura accionaria mencionada para Dimensional Fund Advisors LP.

La lista completa de las 45 personas y empresas

El listado difundido por el Gobierno incluye a los siguientes actores:

Navitas Petroleum Development and Production Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido. Navitas Petroleum Atlantic Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido. Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Meitav Investment House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Gideon Abraham Tadmor Cohen — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Yacob Katz — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Jonathan Akiva Sternberg — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Boaz Yoel Cohen Tadmor — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Amit Kornhauser — accionista de Navitas Petroleum LP — Israel. Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido. Rockhopper Exploration (Oil) Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido. Noked Capital Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel. Aedos Advisers (London) LLP — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido. Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel. Ion Fund Management Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel. Samuel Moody — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido. William Rees Perry — accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido. Alan Brimacombe — accionista de Borders & Southern — Canadá. Zila Corporation — accionista de Borders & Southern — Islas Vírgenes Británicas. Interactive Investor Limited — accionista de Borders & Southern — Reino Unido. Mr H Mason — accionista de Borders & Southern — origen sin especificar. Mr Newlands — accionista de Borders & Southern — Reino Unido. Mrs Newlands — accionista de Borders & Southern — Reino Unido. Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — accionista de Borders & Southern — Reino Unido. Halifax Share Dealing Clients — accionista de Borders & Southern — Reino Unido. JHI Associates Inc. — ilegítima licenciataria — Canadá. JHI Falklands Inc. — ilegítima licenciataria — Canadá. Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — accionista única de JHI — Canadá. CIBC Asset Mgt. — accionista de Eco — Canadá. Canaccord Genuity Limited — accionista de Eco — Reino Unido. Avanza Bank Holding AB — accionista de Eco — Suecia. Moshe Peterburg — accionista de Eco — Israel. Askar Alshinbayev — accionista de Eco — Kazajistán. Coronation Fund — accionista de Eco — Sudáfrica. Westmount Energy Limited — accionista de Eco — Jersey, Islas del Canal. Borders & Southern Falkland Islands Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido. Noble Corporation — proveedor estratégico de infraestructura — Reino Unido. AP Moller Holding A/S — accionista de Noble Corporation y Seatrium — Dinamarca. First Eagle Investment Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos. Vanguard Portfolio Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos. Dimensional Fund Advisors LP — accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. — Estados Unidos. Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — analistas y asesores corporativos — Estados Unidos. Fugro NV — proveedor de servicios — Países Bajos.

La estrategia de Milei por las Malvinas

La publicación de las sanciones se produjo días después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei reafirmó la posición argentina sobre la cuestión Malvinas y anunció nuevas medidas orientadas a proteger los intereses considerados estratégicos para el país en el Atlántico Sur.

La decisión se integra, según la información difundida, a una estrategia que contempla acciones diplomáticas, reclamos ante organismos internacionales y un refuerzo de la presencia argentina en la región.

El eje de la medida está puesto particularmente en los recursos naturales. El Gobierno busca establecer consecuencias dentro del territorio argentino para las compañías y personas que participen de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

Tensión con el Reino Unido

La decisión argentina suma un nuevo punto de tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas.

De acuerdo con la información difundida, el Gobierno británico no había emitido una respuesta oficial inmediata frente al listado, aunque medios del Reino Unido señalaron que las compañías alcanzadas continuarían desarrollando sus actividades bajo la legislación vigente en las islas.

La posición británica considera legítimas las actividades de exploración desarrolladas en el área, mientras que la Argentina sostiene que cualquier explotación de los recursos naturales en las islas realizada sin autorización del Gobierno nacional constituye una actividad ilegítima.

Con la publicación de las 45 sanciones, la administración de Milei busca trasladar esa disputa al terreno económico y empresarial, estableciendo restricciones para quienes participen de manera directa o indirecta en proyectos petroleros vinculados con las Malvinas.