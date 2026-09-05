Lali Espósito volvió a jugar con el misterio y revolucionó, a sus seguidores, con una nueva pista sobre la figura que podría acompañarla en su próximo show en River Plate; la artista se presentará el 26 de septiembre en el estadio Monumental y, todo indicaría, que tiene preparada una sorpresa de alto impacto.

A través de sus redes, Lali publicó un mensaje que, rápidamente, llamó la atención de sus fanáticos. “Solo diré que el que, el no venga a River el 26 de septiembre, se va a querer mooooooorir después… no traiciona el que te avisa… Quedan pooocas entradas”, escribió la cantante.

Lali Espósito: ¿Quién será su invitada en River?

La expectativa creció más, porque, en las últimas semana,s circularon distintos nombres vinculados con la posibilidad de una aparición especial durante el show; uno de los rumores que más repercusión tuvo fue el de Madonna, aunque, la propia Lali, se encargó de bajar las expectativas cuando fue consultada sobre la posibilidad de compartir escenario con la estrella estadounidense.

También, apareció el nombre de Tini Stoessel, una de las artistas argentinas con las que, Lali, mantiene una relación de cercanía y con quien los fanáticos vienen imaginando una colaboración desde hace tiempo.

Sin embargo, ninguna de las dos fue confirmada como la invitada del 26 de septiembre; por ahora, la cantante eligió mantener el secreto y alimentar la expectativa con pequeñas pistas.

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