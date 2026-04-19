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Un estremecedor caso conmociona al sur del conurbano bonaerense luego de que un niño de 12 años encontrara el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su vivienda. El hecho ocurrió este sábado en la localidad de Claypole y es investigado como un femicidio, mientras la pareja de la víctima permanece prófuga.

Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre una posible muerte en una casa de la zona. Al llegar, efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 48 años, tía del menor, quien relató que el chico había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y descubrió un brazo.

Según las primeras actuaciones, el nene reconoció un tatuaje que sería el de su madre, una mujer de 35 años. A partir de ese momento, el personal policial ingresó a la vivienda —una construcción prefabricada de una planta— y confirmó la presencia de restos humanos enterrados.

Tras el hallazgo, intervino personal del GTO, la DDI de Lomas de Zamora y el área de Casos Especiales. La investigación quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora, con la fiscal de turno al frente de la causa.

De acuerdo con los testimonios recolectados, la víctima estaba en pareja con un hombre de 30 años, quien ahora es el principal sospechoso y se encuentra prófugo. Los investigadores descartan un intento de robo y apuntan a un crimen en contexto de violencia de género.

El relato del hijo fue clave para avanzar en la investigación. El menor contó que el pasado 2 de abril visitó a su madre, pero fue atendido por el sospechoso, quien le aseguró que la mujer se había ido a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, le llamó la atención la presencia de tierra removida en el patio.

Al insistir al día siguiente, el hombre volvió a repetirle que su madre se había ido y, según declaró el niño, le advirtió que “no la iba a volver a ver más”.

Con el correr de los días, el chico continuó buscando respuestas hasta que este sábado decidió excavar por su cuenta. Fue entonces cuando realizó el macabro hallazgo que derivó en la intervención policial.

Fuentes del caso indicaron que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de putrefacción y presentaba un trapo en la boca, un dato que refuerza la hipótesis de un crimen violento.

El cadáver fue trasladado para la autopsia, que permitirá determinar la causa de muerte, la fecha del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

En paralelo, las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda del sospechoso, ya identificado, mientras la causa avanza con distintas medidas judiciales para esclarecer completamente el hecho.

El caso generó una profunda conmoción, no solo por la brutalidad del crimen, sino también porque fue el propio hijo de la víctima quien encontró el cuerpo enterrado en el patio de su casa.