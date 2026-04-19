Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Grecia Colmenares buscó la forma de adaptarse al juego; aún así, a pesar de su carisma y espiritualidad, la actriz no se salvó de los roces y conflictos típicos de la competencia; a pesar de esto, la venezolana buscó dejar la tensión atrás y divertirse en la fiesta que se realizó el sábado en el reality; en ese marco, la figura del espectáculo realizó un sensual baile junto a Fabio Agostini que causó furor entre los televidentes.

“Esto pasaba hace instantes. Uy, Fabio. Vieron que Grecia no estaba dormida, ahí está. Es la única que casi se lo come a Fabio. Increíble”, expresó Robertito Funes Ugarte en “La noche de los ex” (Telefe) al ver la fogosa escena que protagonizaba la actriz junto a Agostini en la pista de baile; mientras muchos de los jugadores permanecían sentados o parados bebiendo un trago, Colmenares se encontraba recostada en una silla.

Fue entonces que, Fabio, se acercó a ella y puso sus piernas alrededor de la actriz; luego, el joven tomó la mano de su compañera y la alzó en el aire; rápidamente, Colmenares llevó sus brazos alrededor de su cuello; ya en esa posición, Agostini se agachó, dejando que la cabeza de Grecia colgara cerca del suelo y comenzó a mover su pelvis.

Tras levantar a Grecia, esta soltó la mano y comenzó a moverla en el aire, mostrando su alegría con la situación; a su alrededor, todos observaban boquiabiertos; después de todo este movimiento, Fabio dejó a Grecia nuevamente en su silla en el centro de la escena, quien aprovechó para acomodar su pelo mientras exhibía una amplia sonrisa.

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